陸證監會：未要求外資投行「報告高管薪酬」和「限制高薪」

▲大陸證監會強調未要求外資報告高管薪酬。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

《彭博社》日前報導，中國大陸證監會近期召見了高盛、瑞信等多間外資投行開會，要求報告高管薪酬細節，並要求不要給出過高的薪酬，以符合「共同富裕」背景。對此，大陸證監會14日下午表示，相關報導為不實消息，證監會及相關證監局、行業協會未召開過相關會議。

證監會提到，薪酬制度是公司治理的重要內容，構建科學合理的薪酬制度是保持行業核心競爭力的基礎，也是保持行業穩健可持續發展的基礎，「全球監管部門對薪酬激勵相關制度近年來比較關注，目的是為了防範過度投機、過度激勵引發的金融風險。」

證監會指出，為指導行業機構建立穩健的薪酬制度、健全薪酬激勵約束機制，促進行業高質量發展，近期，監管部門會同行業協會，在充分聽取行業意見建議的基礎上，由證券業協會、基金業協會分別發布了薪酬管理指引，體現出尊重市場基本規律、立足行業實際情況、壓實機構主體責任、防範短期過度激勵的基本思路，旨在夯實行業發展的治理基礎、風控基礎、合規基礎、文化基礎和人才基礎，更好有效服務實體經濟、防範金融風險，並無設置薪酬限額，也不涉及薪酬總額和具體操作辦法。

證監會強調，近年來，按照國家金融業對外開放的統一部署，我會堅持市場化、法治化、國際化原則，放寬、取消證券基金經營機構外資股比限制，已批准11家外資控股證券基金公司，在華機構總體經營發展情況良好，「我會依法依規統一監管，充分尊重機構經營決策自主權。」