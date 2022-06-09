台南名店點「麻油炒羊肉」！他咬一口「全是薑片」怒PO照喊欺騙

▲薑片超多片，幾乎佔了整份餐點的一半以上。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

熱炒類大多會加許多的蔥、薑、蒜增加香氣及味道，一名網友在台南知名羊肉店，點了一份「麻油炒羊肉」，一口咬下後超傻眼，以為會吃到大片的羊肉，結果全是滿滿的薑味，羊肉都只是碎肉而已，整份餐點吃完後，有三分之二都是薑片，讓他覺得被欺騙，「吃到這種真的會生氣氣」。

「到底誰家薑片會切這麼大這麼多！」原PO在臉書「爆怨2公社」發文，抱怨某家台南知名羊肉店，外帶麻油炒羊肉回家吃，結果全都是薑片，「裡面看不到多少肉，都是碎肉」，而且一份餐點的價格也不便宜，吃到的卻都是薑片，讓他超火大，「真的很抓狂」。

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他怒指，「想說終於很開心吃到大塊肉，咬下去發現是薑片，真的不誇張，邊吃邊喝飲料，真的很辣，我是不太能吃辣，薑片多到我覺得辣」。他也附上吃完的餐點照片，只見餐盒內至少有三分二都是薑片，而且每一片都超大片，乍看之下，還以為點得是麻油炒薑片，「圖片我已經撿完肉，剩下殘骸」。

貼文一出，網友們看了也覺得扯，「原來是 羊肉風味佐麻油薑片」、「確定不是豬肝」、「您誤會了，它是麻油炒薑片，羊肉只是提味而已」、「用薑片魚目混珠啊」、「猛一看還以為沙茶炒豬肝」、「有點欺騙消費者的感覺」。不過，也有網友指出，「撿完肉才PO有失公允」、「把肉給我放回去喔，吃到肚子裡了還要公審啥」、「現在老薑也不便宜」。

▼原PO吃到抓狂。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

