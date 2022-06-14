國旅團疫苗三劑令擬鬆綁　陳宗彥：傾向同意「會加強防護措施」

▲指揮中心記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

防疫禁令陸續鬆綁，交通部觀光局表示，已向指揮中心發函建議鬆綁「打三劑才可參加旅行團」的限制，待指揮中心同意即可取消禁令。副指揮官陳宗彥今（14日）被問及相關問題，他也回應，會傾向同意，並研擬強化措施。

陳宗彥說明，已收到交通部公文，指揮中心也已知會相關主事，「我們傾向同意，相關強化措施，主事現在也正在草擬中。」媒體追問配套措施方向，他則指出，會朝民眾在車上或旅遊期間，個人及團體的防護措施來做強化。

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交通部長王國材表示，由於旅行業反應，國內旅行團多是老人參加，老人打滿三劑疫苗的比例較低，導致一半旅行團被取消，然而現在連健身房三劑令都鬆綁，因此業者希望也可取消「打三劑才可參加旅行團」的限制，目前交通部已將公文函送至指揮中心，若指揮中心同意就可取消。

針對何時會開放觀光客入境，王國材表示，時間點由指揮中心決定，交通部先請觀光業者利用國旅補助計畫熱身，等到開放時就有足夠量能迎接國際旅客，另外觀光出入境指引都已完成，近日會送交指揮中心審查，初步仍是以打滿三劑疫苗、PCR兩天陰性證明為必要條件。