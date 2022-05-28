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台大博士生校內被撞重傷事件發酵　學生會提案校園無車化

▲台大化學系副教授徐丞志在臉書透露這起車禍博士生嚴重受傷，且肇事車輛有超速問題。（圖／翻攝臉書）

▲台大化學系副教授徐丞志在臉書透露發生在椰林大道的嚴重車禍。（圖／翻攝臉書）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學4月底在校內發生一起嚴重車禍，一名博士生騎單車在椰林大道上被汽車撞上傷勢嚴重，引發各界關注，台大今（28日）舉行校務會議，台大學生會今在校務會議上提案，希望校方組成交通專小組進行討論，從今年8月起擬定校園無汽車時程，並在10年內達成無車化目標，先從減少校內汽車位著手，包括椰林大道周圍在112學年度減少一半車位。

這起車禍發生在今年4月29日，一名男博士生行經校園內的椰林大道，不料遭汽車撞上並遭拖行數公尺，傷勢嚴重，被救出後送醫急救，還被說是20年來台大校內最嚴重車禍，沒想到肇事女駕駛和被撞傷的男博士生竟是大學同學，女駕駛允諾賠償醫療復健所有費用，雙方已順利達成和解。

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不過，此事仍引發熱議，包括台大校內限速僅20公里，卻發生如此嚴重的車禍，引起師生一陣譁然。台大學生會也在今天校務會議上，提案要求校方從今年8月起擬定校園無汽車時程，並在10年內達成無車化目標。

▲▼國立台灣大學,台大圖書館,台大,校園,台大總圖,椰林大道。（圖／記者李毓康攝）

▲台大學生會提案，希望在10年內達成校園無車化目標。（圖／記者李毓康攝）

台大學生會指出，在這次嚴重車禍後，引發師生熱議，在2013年時，一名駕駛在台大校園內酒駕，撞傷一名散步中行人，卻因校園不是道路用地，不適用《道路交通管理處罰條例》，出現責任釐清問題，且近兩年來，校園更兩度發生汽車開進行人專行樓梯的荒謬事故。

台大學生會建議，希望校方組成交通專小組進行討論，儘速在111學年第一學期的第二次校務會議前，擬定非服務性機動汽車退出校園的分區、分階段具體實施方案，包括減少汽車位、逐步擴大試辦校園無汽車區、公共運輸替代方案，在112學年第一學期的第二次校務會議前減少椰林大道兩側50%以上汽車位，最晚在2032年前，達到校園內非服務性機動汽車退出校園。

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