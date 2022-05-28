台大新設「校長獎」　各系學士班前2％學業優異者免1年學雜費

▲管中閔今天宣布新增「台大校長獎」，各學系學士班前2％學業優異者，免一年學雜費。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為了獎勵學業表現優異的學士班學生，台大校長管中閔今（28日）在校務會議宣布，從111學年起，凡是各學系前2％學業表現優異的學士班學生，提供一年的學雜費全額獎學金，同時台大也將提高助理獎勵金，同樣從111學年起，博碩士到學士的助理獎勵金將提高20到25％，其中博士將提高到每月1萬元。

台灣大學今天舉行校務會議，管中閔在進行會議報告時宣布，為了培育人才，從111學年起，新設「台大校長獎」，凡是各學系前2％學業表現優異的學士班學生，提供一年的學雜費全額獎學金，同時野心攝清寒僑生學習扶助金。

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此外，管中閔也宣布，提高教學助理獎勵金，從111學年起，博士、碩士教學助理獎勵金調升25%，博士將調高到每個月1萬元，碩士則是每個月7500元，學士則是調高20%，每個月為6000元。

而受疫情影響，台大從5月9日起所有課程執行遠距教學兩週，並從5月14日起，所有課程遠距教學到期末，管中閔表示，校方在防疫上，協助境外生及遠地住宿生採檢與安置，從5月7日起提供確診學生安置宿舍共50床，5月26日起另提供校內108床；而從4月27日起提供密切接觸學生中繼宿舍共70床，預計6月23日起另提供296床。