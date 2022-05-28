　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大新設「校長獎」　各系學士班前2％學業優異者免1年學雜費

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲管中閔今天宣布新增「台大校長獎」，各學系學士班前2％學業優異者，免一年學雜費。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為了獎勵學業表現優異的學士班學生，台大校長管中閔今（28日）在校務會議宣布，從111學年起，凡是各學系前2％學業表現優異的學士班學生，提供一年的學雜費全額獎學金，同時台大也將提高助理獎勵金，同樣從111學年起，博碩士到學士的助理獎勵金將提高20到25％，其中博士將提高到每月1萬元。

台灣大學今天舉行校務會議，管中閔在進行會議報告時宣布，為了培育人才，從111學年起，新設「台大校長獎」，凡是各學系前2％學業表現優異的學士班學生，提供一年的學雜費全額獎學金，同時野心攝清寒僑生學習扶助金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，管中閔也宣布，提高教學助理獎勵金，從111學年起，博士、碩士教學助理獎勵金調升25%，博士將調高到每個月1萬元，碩士則是每個月7500元，學士則是調高20%，每個月為6000元。

而受疫情影響，台大從5月9日起所有課程執行遠距教學兩週，並從5月14日起，所有課程遠距教學到期末，管中閔表示，校方在防疫上，協助境外生及遠地住宿生採檢與安置，從5月7日起提供確診學生安置宿舍共50床，5月26日起另提供校內108床；而從4月27日起提供密切接觸學生中繼宿舍共70床，預計6月23日起另提供296床。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
快訊／高雄前金區無預警停電！　緊急搶修中
前台大醫估「高峰曲線下滑」時間點！　3關鍵決定疫情到多低
延長線地獄用法「恐致火燒連環船」　6關鍵必看
快訊／造謠「不給開單」網友GG！　徐巧芯將提告
快訊／朱芯儀乳癌切除！　老公曝「最新病況」哭了
郭彥均「醫護友對話」疑點露餡！　醫揭數據怒打臉
半夜1：00經過診所！他驚見「兒童BNT已在排」　守門畫面曝
突然好想喝水…蘆洲男衝撞消防栓！車頭凹陷高壓噴泉淹馬路
「台義搶女大戰」最高院被判違憲　空姐3點聲明謝大法官
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄前金區無預警停電！　台電緊急搶修中

前台大醫估「高峰曲線下滑」時間點！3關鍵決定疫情到多低

《吃在天母》致敬義式美味　天母「LA PASTA 義麵屋」的老牌魅力

台大博士生校內被撞重傷事件發酵　學生會提案校園無車化

國教署長彭富源確診　教育部長潘文忠等一級主管暫無影響

暑假限定！化身海港領航員追鯨豚　親子營隊即起報名

快訊／6月陸續公布放寬邊境！鬆綁政策方向？　陳時中14:00說明

台大2年逾1600件法律案件　補習班使用台大名號招生也在列

澎湖七美8歲男童確診頭痛、嘔吐　海巡艦艇緊急後送就醫

半夜1:00經過診所！他驚見「兒童BNT已在排」　家長守門畫面曝

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

本土+94808暴增126死　中重症個案再創新高！

快訊／高雄前金區無預警停電！　台電緊急搶修中

前台大醫估「高峰曲線下滑」時間點！3關鍵決定疫情到多低

《吃在天母》致敬義式美味　天母「LA PASTA 義麵屋」的老牌魅力

台大博士生校內被撞重傷事件發酵　學生會提案校園無車化

國教署長彭富源確診　教育部長潘文忠等一級主管暫無影響

暑假限定！化身海港領航員追鯨豚　親子營隊即起報名

快訊／6月陸續公布放寬邊境！鬆綁政策方向？　陳時中14:00說明

台大2年逾1600件法律案件　補習班使用台大名號招生也在列

澎湖七美8歲男童確診頭痛、嘔吐　海巡艦艇緊急後送就醫

半夜1:00經過診所！他驚見「兒童BNT已在排」　家長守門畫面曝

愛犬骨灰撒池塘「熟悉身影」浮出　媽見最後告別淚崩：在彩虹等你

快訊／高雄前金區無預警停電！　台電緊急搶修中

法網／盧布列夫失控被罰8千美元　貝古摔拍嚇到小球迷同樣罰

台北超美「七彩粉粿」配雪花冰絕對暢快！沾濃郁黑糖醬甜蜜更升級

前台大醫估「高峰曲線下滑」時間點！3關鍵決定疫情到多低

台3線阿婆灣大執法　超速越線無照都來了...一週取締109件違規

集結30間餐飲品牌！「大。基隆市」飲食文化市集6／17登場

《吃在天母》致敬義式美味　天母「LA PASTA 義麵屋」的老牌魅力

《第六感之吻》挑戰成人尺度！徐智慧「預見未來」床上纏綿尹啟相

150也能駕馭！亞洲女生WENYU把法式浪漫穿成日常　慵懶率性靠這些技巧

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

「很多孩子走了」是操作？19個粉專同時發文

女友胸前刺阿公　他嘿咻見「深情凝視」崩潰

她逛好市多「婆婆堅持要跟」！原因曝光感動萬人

郭董神機被逆轉！宅神「才測Ct值27.7」　PCR結果尷尬了

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

醫：孩子過世不是炒作的理由

半夜1:00經過診所　驚見「兒童BNT已在排」

北一女生「賣會考筆記」猛賺7百萬　網朝聖驚呆

確診妹結束7天隔離　隔天IG「1張照」炸鍋

嗑完鹹水雞「舌頭刺痛→喉嚨痛」　他3天後快篩陽

「整天憋尿」加班到晚8！阿北1舉動...讓護理師哭了

更多熱門

相關新聞

獨／文大董事會風波再起、管中閔蘇慧貞辭職

獨／文大董事會風波再起、管中閔蘇慧貞辭職

文化大學董事會風波不斷，去年11月在台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人加入文大董事會，讓外界耳目一新，今年2月再選出台大前副校長陳泰然擔任董事長，沒想到事隔才3個月，卻傳出管中閔、蘇慧貞請辭的震撼消息，據了解，管、蘇兩人請辭，和陳泰然放縱張鏡湖女兒張海燕為首的「舊家族派」有關，包括計畫花費三億要租下青田郵局部分樓層作為文大商學院新校區，以及法律訴訟案有關；但陳泰然則表示「沒這回事、一切如常」，但蘇慧貞回覆《ETtoday新聞雲》查證時，已坦承請辭。

管中閔朗誦詩歌祝福畢業生堅強滿足

管中閔朗誦詩歌祝福畢業生堅強滿足

台大首推「國際引路人計畫」

台大首推「國際引路人計畫」

台大最新電動車亮相

台大最新電動車亮相

管爺好幽默「稱不願含笑而去」

管爺好幽默「稱不願含笑而去」

關鍵字：

管中閔免學雜費台大校長獎

讀者迴響

熱門新聞

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

律師酸安珀赫德：人生代表作

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

徐巧芯「違停密錄器」完整對話　這句話後警不開單

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

「很多孩子走了」是操作？19個粉專同時發文

女友胸前刺阿公　他嘿咻見「深情凝視」崩潰

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面