網路亂查步道！德107名師生受困阿爾卑斯山　出動2架直升機救援

▲德國107名師生受困阿爾卑斯山上。（圖／翻攝自Polizei Österreich）



記者張方瑀／綜合報導

德國一所中學的老師日前上網查詢了一條登山步道後，認為應該輕鬆易爬，就帶著學生們穿著簡單的裝備上山，沒想到一路崎嶇難行，導致共107名師生受困山上，最後奧地利派出50名搜救人員和兩架直升機，才順利將人救下山。當地警方表示，這條登山步道早已因不易爬行，從官方指南中被移除。

根據《鏡報》報導，99名來自德國路德維希港（Ludwigshafen）12歲至14歲的學生，跟著8位老師一起到阿爾卑斯山脈的一處登山步道健行。這條路線是由其中一名老師在網路上查詢，當時網站上的資訊寫著，這是條「輕鬆行走」的步道，但老師沒有注意到，這篇心得的作者是一名專業登山客。

結果他們就被困在奧地利和德國邊境靠近希爾謝格（Hirschegg）的阿爾卑斯山鐵道旁，無法繼續向前，加上穿著一般的休閒布鞋，他們也無法再回頭，天空也開始降雨，最後一名老師在接近傍晚時才報警求助。奧地利福拉爾貝格州（Vorarlberg）警方表示，他們總共派出50名救難人員和兩架直升機，才將這107人救下山。

福拉爾貝格山救援協會發言人德雷賽爾（Klaus Drexel）表示，這條路線早已從官方指南中被移除，因為部分路段需要攀登，需有專業登山經驗，「天真地相信你在網路上讀到的東西，會讓你誤入險境。」

儘管這群師生順利被救下山，但有幾名學生因體溫過低須送醫，有些人也需要心理諮商師輔導。目前尚不清楚校方是否要替這次的救援行動買單，據了解，每趟直升機救援的花費約為3000至5000歐元（約台幣9萬4500元至15萬7500元）。