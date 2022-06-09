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賓士遭中資併購？　德國官員：不會允許「落入中國手中」

基層工程團隊反彈聲浪壓不住　賓士與BMW合作計畫「放水流」？（圖／路透社）

▲中資持有賓士近2成股份，引起德國各界憂心，這家汽車工業龍頭是否遭中國併購。（圖／路透社，下同）

文／中央社

中資持有賓士近2成股份，引起德國各界憂心這家汽車工業龍頭是否遭中國併購，德國官員直言「不允許」，賓士執行長也排除這個可能性。

賓士（Mercedes-Benz）執行長康林松（Ola Källenius）接受8日出刊的「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，賓士與投資人關係良好又堅強，不認為北汽和李書福會繼續增加持股。

北京汽車集團和吉利汽車董事長李書福是賓士最大的股東，前者持股9.98%，後者9.69%；此外科威特投資局持有6.84%，另外有超過7成的股份是散戶。

賓士所在地巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）邦總理克瑞特許曼（Winfried Kretschmann）也表示，「我們不會允許」賓士落入中國手中。

巴登符騰堡邦是賓士、保時捷（Porsche）、博世（Bosch）等車廠總部的所在地，堪稱是德國汽車工業的核心。

2016年，德國機器人大廠庫卡（Kuka）遭中國家電大廠美的集團併購，引發技術外流疑慮，從此歐洲各國開始立法防堵中資併購。

克瑞特許曼強調，不會再犯一次同樣的錯誤。

基層工程團隊反彈聲浪壓不住　賓士與BMW合作計畫「放水流」？（圖／路透社）

不過，德國汽車工業對中國高度依賴。中國市場占福斯（Volkswagen）汽車總銷量的比重達40%，BMW35%，賓士37%，德國政壇因此呼籲車廠應減少對單一市場的依賴。

對此，康林松表示，過去幾年中國市場的成長超過世界各地，中國的比重當然也會跟著增加，不過，北美、歐洲其它地區、印度、日本和東南亞等地還有潛力。

報導說，李書福2018年年初祕密增加持股，讓賓士高層大為震驚，從此修改股東大會條款，將過半股東同意就能召開監事會的門檻提高到3/4，防止李書福併購。

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