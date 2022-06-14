UNIQLO「特價內幕」被破解！達人揭省錢買法...2步驟超神

▲UNIQLO。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日系品牌UNIQLO價格佛心，深受小資族、學生族青睞，不過YouTuber「質男日著 WearLife」更破解其特價規則，教大家簡單2步驟，以更便宜價格入手喜歡的單品，影片狂吸網友朝聖，紛紛盛讚「真的是很實用的情報」、「這集必收藏」。

【UNIQLO的特價規則】

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特價商品有2種：限時特價、紅標特價

限時特價→該商品價格只有在當周檔期才有優惠，等到下個禮拜就會調回原本的價格。

紅標特價→主要出現在換季出清，代表這件商品的售價已經調降，之後只會越來越低或先賣完。

►每次修改特價價格時，都是把商品現在的價格，再往下降1到2個級距。

【UNIQLO售價級距】

商品價格有固定級距，但不包含襪子、內褲等比較小件的單品。

價格由低到高→190、290、390、490、590、790、990元

千元以上→1290、1490、1990、2490元（接著往上都是500元為一個單位）

▲UNIQLO特價商品分為「限時特價」和「紅標特價」。（圖／記者張妤瑄攝）

【質男推薦：善用「UQ搜尋」】

網站主要功能：記錄台灣UNIQLO每項商品過去所有價格的波動。

限時特價→每個禮拜五到下個禮拜四，或UNIQLO的一次限時特價檔期，通常每件商品「每4-5周」就會有一次限時特價。

紅標特價→在新品推出大約4-6周，就會開始第一次特價，之後依據銷售情況逐步降低價格。一般正常情況，紅標商品「每2周」調降一個價格級距，而且都是在「禮拜二早上8點半」於官網更新。

【省錢簡單2步驟】

步驟1：打開UNIQLO網站，點擊喜歡的商品，商品名稱後面有一串「6個數字」組成的號碼，此為貨號，先將6位數貨號複製。

▲質男分享，省錢的簡單兩步驟。（圖／「質男日著 WearLife」授權引用，下同）

步驟2：進到「UQ搜尋」，貼上複製的6位數貨號，就能看到這件商品過去的歷史價格。

若商品圖表走勢為下圖

→該件商品是UNIQLO長期熱銷款或基本款，紅標機率較低，可根據圖表算準每4-5週期，趁著「限時特價」的時候下手就行了。

若商品圖表走勢為下圖

→該件商品已是「紅標特價」商品，可以持續追蹤它的價格，一般來說，每兩個禮拜就會調降一次。

質男透露，「以我過去觀察的經驗，大部分紅標特價商品在下降兩個級距左右，就會賣的差不多了，只有少數商品可以一直特價，下降到3-4個級距。例如原價990元的商品，可以瞄準紅標特價的590元下手；至於2990元的商品，降到1990元或1490元時，就能準備入手了。」

►本文以由「質男日著 WearLife」授權引用。

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