　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

UNIQLO「特價內幕」被破解！達人揭省錢買法...2步驟超神

▲▼UNIQLO（圖／記者劉維榛攝）

▲UNIQLO。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日系品牌UNIQLO價格佛心，深受小資族、學生族青睞，不過YouTuber「質男日著 WearLife」更破解其特價規則，教大家簡單2步驟，以更便宜價格入手喜歡的單品，影片狂吸網友朝聖，紛紛盛讚「真的是很實用的情報」、「這集必收藏」。

【UNIQLO的特價規則】

[廣告]請繼續往下閱讀...

特價商品有2種：限時特價、紅標特價

限時特價→該商品價格只有在當周檔期才有優惠，等到下個禮拜就會調回原本的價格。

紅標特價→主要出現在換季出清，代表這件商品的售價已經調降，之後只會越來越低或先賣完。

►每次修改特價價格時，都是把商品現在的價格，再往下降1到2個級距。

【UNIQLO售價級距】

商品價格有固定級距，但不包含襪子、內褲等比較小件的單品。

價格由低到高→190、290、390、490、590、790、990元

千元以上→1290、1490、1990、2490元（接著往上都是500元為一個單位）

UNIQLO（示意圖／記者張妤瑄攝）

▲UNIQLO特價商品分為「限時特價」和「紅標特價」。（圖／記者張妤瑄攝）

【質男推薦：善用「UQ搜尋」】

網站主要功能：記錄台灣UNIQLO每項商品過去所有價格的波動。

限時特價→每個禮拜五到下個禮拜四，或UNIQLO的一次限時特價檔期，通常每件商品「每4-5周」就會有一次限時特價。

紅標特價→在新品推出大約4-6周，就會開始第一次特價，之後依據銷售情況逐步降低價格。一般正常情況，紅標商品「每2周」調降一個價格級距，而且都是在「禮拜二早上8點半」於官網更新。

【省錢簡單2步驟】

步驟1：打開UNIQLO網站，點擊喜歡的商品，商品名稱後面有一串「6個數字」組成的號碼，此為貨號，先將6位數貨號複製。

▲UNIQLO「省錢買法」被破解。（圖／「質男日著 WearLife」授權引用）

▲質男分享，省錢的簡單兩步驟。（圖／「質男日著 WearLife」授權引用，下同）

步驟2：進到「UQ搜尋」，貼上複製的6位數貨號，就能看到這件商品過去的歷史價格。

▲UNIQLO「省錢買法」被破解。（圖／「質男日著 WearLife」授權引用）

若商品圖表走勢為下圖

▲UNIQLO「省錢買法」被破解。（圖／「質男日著 WearLife」授權引用）

→該件商品是UNIQLO長期熱銷款或基本款，紅標機率較低，可根據圖表算準每4-5週期，趁著「限時特價」的時候下手就行了。

若商品圖表走勢為下圖

▲UNIQLO「省錢買法」被破解。（圖／「質男日著 WearLife」授權引用）

→該件商品已是「紅標特價」商品，可以持續追蹤它的價格，一般來說，每兩個禮拜就會調降一次。

質男透露，「以我過去觀察的經驗，大部分紅標特價商品在下降兩個級距左右，就會賣的差不多了，只有少數商品可以一直特價，下降到3-4個級距。例如原價990元的商品，可以瞄準紅標特價的590元下手；至於2990元的商品，降到1990元或1490元時，就能準備入手了。」

►本文以由「質男日著 WearLife」授權引用。

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」　花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►晶華酒店「剝皮辣椒雞麵」殺破對折！3步驟端出五星料理　婆媽讚爆

►比對折還便宜！在家吃五星級「南洋風海鮮叻沙麵」　2吃法婆媽狂讚

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
最慘長新冠症狀！他聞東西只剩大便味：吃什麼都像吃屎
強尼戴普抱美女律師爆緋聞！　卡蜜兒曝兩人關係
「BA.4、BA.5已進入台灣社區！」　醫示警：口罩脫不得了
快訊／新北民宅驚傳火警　母與8歲兒昏迷急送醫
梅雨鋒面明又來了！雨彈「連炸2天」雨區出爐
Mars開直播「波特王在線觀看」　隔空對質場面超爆發
吳淑珍確診「像風中殘燭將熄滅」　下午已住院治療

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事臨時休1週顧小孩！單身妹被逼銷假上班氣炸　過來人秒懂

最慘長新冠症狀！20歲患者「只聞得到大便味」：吃什麼都像吃屎

上台表演「整個人不見」　宮廟31秒片有毒！網狂看10次：後勁太強

交往一個月！職軍哥放假「女友整天追劇」　網見關鍵1動作：被綠了

四叉貓正職到底是什麼？本人鬆口曝真相　秀出半年進帳

UNIQLO「特價內幕」被破解！達人揭省錢買法...2步驟超神

特價4元！1文具掛「即期標示」她驚呆　內行讚：真的很便宜

桃園+4898！鄭文燦確診視訊主持會議　長者染疫狀況降低10%

「BA.4、BA.5已進入台灣社區！」　醫示警：口罩脫不得了

快訊／送水管漏水！高雄這區6／15晚間起停水14hrs　近8千戶受影響

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

同事臨時休1週顧小孩！單身妹被逼銷假上班氣炸　過來人秒懂

最慘長新冠症狀！20歲患者「只聞得到大便味」：吃什麼都像吃屎

上台表演「整個人不見」　宮廟31秒片有毒！網狂看10次：後勁太強

交往一個月！職軍哥放假「女友整天追劇」　網見關鍵1動作：被綠了

四叉貓正職到底是什麼？本人鬆口曝真相　秀出半年進帳

UNIQLO「特價內幕」被破解！達人揭省錢買法...2步驟超神

特價4元！1文具掛「即期標示」她驚呆　內行讚：真的很便宜

桃園+4898！鄭文燦確診視訊主持會議　長者染疫狀況降低10%

「BA.4、BA.5已進入台灣社區！」　醫示警：口罩脫不得了

快訊／送水管漏水！高雄這區6／15晚間起停水14hrs　近8千戶受影響

別再問為什麼沒有蜘蛛人了！Disney+確定上架　6系列電影六月一次看

淫按摩師性侵女顧客連環爆　服完刑不准出獄...直接羈押防落跑

同事臨時休1週顧小孩！單身妹被逼銷假上班氣炸　過來人秒懂

贈票／6／23貓王復活!穿越時空一同見證搖滾傳奇巨星不敗魅力

南極地底竟藏隱秘世界！　科學家鑽洞驚見「神秘小蝦」

群創啟動「極致獨角獸計畫」攜12所重點大學　拚育才、提升競爭力

iOS 16更新限制多！　「這款iPhone」能升級卻無法用新功能

林安可二軍守備找節奏　林子豪仍無法全力衝刺

最慘長新冠症狀！20歲患者「只聞得到大便味」：吃什麼都像吃屎

呂秋遠／捐款制裁海德堡性騷犯　別把任何事泛政治化！

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

快訊／今增123死！本土＋66119「中重症+285」

今本土+66119！各縣市分佈曝

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

快訊／指揮中心疫情擴大　莊人祥、王必勝等3人快篩陽確診

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

48歲金城武變「普通人」　留鬍熟男造型曝光

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

今午後大雨熱區曝　明全台變天防雷擊強風

確診阿公生前想回家　1招完成祂遺願

2022下半年「這生肖」正偏財兩旺

更多熱門

關鍵字：

UNIQLO特價紅標商品限時特價省錢小資族質男日著達人

讀者迴響

熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

快訊／今增123死！本土＋66119「中重症+285」

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面