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社會 社會焦點 保障人權

開賓士自撞害老闆撞破頭昏迷　無照員工躲17小時到案曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

新北市新店區12日發生一起自撞事故，一輛賓士車撞上路邊水泥護欄，後座徐姓乘客頭部重創，一度失去生命跡象，目前仍在加護病房觀察當中。而肇事的楊姓駕駛昨日（13日）到案說明，坦承自己是無照駕駛，因為剛假釋，發生車禍之後太緊張才會逃跑。

▲▼ 新店賓士自撞事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲賓士車頭嚴重毀損。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新北市新店區溪洲路、安業街口12日下午4時許發生一起車禍事故，一輛賓士轎車因自撞橋墩，車頭嚴重毀損，後座的徐姓男子（48歲）頭部受到重創，獲救時滿臉是血，一度失去生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救，目前昏迷指數3，仍在加護病房觀察當中。

奇怪的是，負責駕駛的楊姓男子雖然沒有受傷，事後卻丟下重傷的徐男和副駕駛座輕傷乘客黃姓男子（43歲）落跑，躲了整整17個小時，才在13日上午自行前往警局說明。

▲▼ 新店賓士自撞事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲楊男在車禍發生之後，竟丟下2名傷者落跑。

楊男聲稱，自己在徐男經營的二手車行工作，當天開車載老闆及其友人去拜拜，因為有另一輛車子高速超車，嚇了一跳才會自撞橋墩，加上他因為毒品案假釋出獄7個多月，一時緊張才會棄車落跑。

楊男到案後頻頻道歉，覺得很對不起平時十分照顧自己的老闆。警方經過調查，確認他雖然沒有酒駕，卻是無照駕駛，訊後依公共危險罪嫌送辦，至於詳細的事故原因仍有待進一步釐清。

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