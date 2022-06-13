女友＝老婆！北市府網軍爭議　基金會員工稱「沒造謠」：怕被同事認出來





▲從左至右、前至後排分別為交通局運輸資訊科林姓科長（Kuloda）、新工處黃姓幫工程司（s50256nt、NCKUkobe）、觀傳局宋姓科員（SagaCandida、Peterloo、Adlib）、秘書處媒體事務組陳姓攝影官（a45806722）、台北市會展產業發展基金會林姓員工（LovError、going70、going90）。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府網軍議題持續延燒，民進黨台北市議員王閔生、陳怡君抓出多筆帳號，曾在上班時間透過市府IP在PTT發文，而相關人員於13日上午到議會報告，但會展基金會仍未對林員稱台大醫生說只要會呼吸、走路算輕症一事確認是否為造謠。

台北市議會財建委員會13日上午進行PTT發文事件調查專案報告，並公布6局處單位調查說明與懲處內容，包括財團法人台北市會展產業發展基金會、交通局、公運處、觀傳局、秘書處、新工處等，而涉及爭議言論的局處人員中，僅只有公運處政風室盧姓主任未到場。

▲台北市會展產業發展基金會林姓員工。（圖／記者袁茵攝）

財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工（LovError、going70、going90）發文稱3名小孩發燒到40度、老婆住院中重症部分，林姓員工有提供衛福部「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書及提審權利告知」、「國立台灣大學醫學院附設醫院診斷證書」；但針對「公司沒付薪水」一事，林員坦承非事實，因此記過2次、年度考績丙等、無年終獎金。

無黨籍台北市議員林穎孟質疑，林姓員工發文內容令人困惑，包括1月說女友、後來卻又有老婆一事，以及為什麼要說公司未發薪水？會展基金會林姓員工坦言，文中的女友就是老婆，確實於春節期間與老婆回娘家，聲稱「公司未發薪水」則是怕在網路上被同事認出來，所以才有此言論，但強調「不是造謠」。

社民黨台北市議員苗博雅認為，該份專案報告交給議會已有3次，但仍沒看到社會關注的議題，包括是否為個人性行為或收到指令造謠，包括在網路上說顏色正確才有醫師到宅、台大醫生說只要有呼吸跟能走路就算輕症等，影響多少人名譽，結果會展基金會卻只在乎「有沒有發薪水」就是造謠，不顧其他機關名譽受到影響。

最後，財建委員會做出3點裁示，第一點要求資訊局、政風處、人事處於7月5日前提供調查報告，內容為台北市政府公務電腦登入PTT或Dcard網路論壇數據，請依數據流量分單位提供；近4年台北市政府及所屬機關學校人員於上班時間違反公務人員行政中立法、公務員服務法，從事與公務無關之網路發言及其動機有無涉及不法利益；各局處針對資通使用注意事項第10點第5項涉及刑事違法事項重啟調查，依法處理。

第二點裁示要求交通局針對林姓科長於PTT發文重啟調查，如有必要須重新處分，於二周內提供；第三點要求各局處於17日以前提供考績會、人評會針對發文當事人的詳實訪談紀錄。

▼台北市議會財建委員會。（圖／記者袁茵攝）