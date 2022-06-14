頑皮柴柴偷溜出門！害主人酒駕上路狂尋慘了　人狗都進了派出所

▲為追溜出門愛犬柴柴！主人酒駕上路狂尋慘了 最後都回不了家。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名69歲的莊姓男子在外喝完酒回家，發現家中愛犬柴柴不見蹤影，可能是溜出去玩，急急忙忙酒駕上路騎車到處找狗，不料因違規行駛在綠廊道上遭到巡邏員警攔停。由於莊男渾身酒氣，施測後酒測值達每公升0.25毫克（mg/L），全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦，而愛犬柴柴最後也得同樣跟著主人被帶返所安置。

鼓山分局近期實施新式快打編制計畫，提高轄內機車巡邏範圍及盤查密度，在凌晨巡經鼓山區翠華路，發現一名男子騎乘機車違規行駛在供人休憩的綠廊道上，便趨前攔停。

▲莊男喝酒後回家發現柴柴不見了，酒駕上路狂尋遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

莊男經警方攔停後，員警聞到他渾身酒氣，立即要實施酒測，莊男無奈坦承，自己的確有喝酒，只是在外喝完酒回家後發現柴犬不見蹤影，於是急急忙忙地騎機車到處找狗，直到經常散步的綠廊道才找到牠，但牠就是不回家，接著就被員警發現違規。

而經施測後，莊男酒測值達每公升0.25毫克（mg/L），全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。在警方準備將莊男及其愛犬帶返所時，原本員警在一旁幫忙要將柴犬套上繫繩，但因為牠極為怕生，一番折騰仍無所獲，最後還是在莊男的呼喚下才順利套上。

▲柴柴跟著主人被帶返所，安置在派出所門外，幸好有女警貼心照顧。（圖／記者賴文萱翻攝）

女警王瑄嬪擔心安置在派出所門外的柴犬挨餓，自掏腰包到超商購買狗食讓牠果腹，還提供飲水，讓心疼愛犬卻無能為力的莊男感到貼心。

鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，如有飲酒應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車。鼓山分局在近期晚間開始實施新式快打編制計畫，加強轄區機車巡邏巡檢盤查密度，隨即展現成果，也呼籲市民朋友切勿酒駕，以免傷財害命，害人害己。