台中馬尾女酒駕不想吹　摀耳衝回家摔跤！惱羞控警闖民宅酒測



記者許權毅／台中報導



台中北屯一名40歲劉姓女子，11日凌晨開車行經東山路一段時未打方向燈，被後方巡邏員警發現，上前要求劉女接受盤查，詢問過程中員警發現劉女散發酒味，試吹酒精檢知器後呈現有反應，不料要執行酒測時，劉女開始不配合暴走，要向他說明拒測法律效果時，劉女甚至往住家樓梯跑，員警跟進去一樓停車場要制止時，劉女不慎摔倒，事後竟指控員警「闖民宅強行酒測」。







▲台中北屯一名劉姓女子酒駕拒測，反控警方闖入民宅強行酒測。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市第五分局表示，事發在11日凌晨2時許，員警發現一輛自小客車在東山路一段與祥順路口左轉進入一處社區時，並未打方向燈，上前敲窗示意停車受檢，該名駕駛劉女不甩員警，執意加速進入社區，接著竟走出來跟員警說自己有重聽，過程中員警發現劉女有酒味，但劉女表示只有喝一點點，是副駕的老公有喝酒，但劉女吹檢知器呈現亮燈反應，一聽到要酒測，劉女開始不願意配合在社區內來回走動。





▲劉女開車未打方向燈遭警攔查，不料卻散發酒味。（圖／記者許權毅翻攝）



員警見狀欲上前向劉女說明拒測，但劉女反摀住耳朵往住家停車場跑去，員警考量拒測罰鍰以及扣車扣牌影響權益甚鉅，上前要向劉女完成說明，沒想到劉女往樓梯奔跑時不慎摔倒。事後劉女指控員警闖民宅強行酒測以及傷害。



第五分局回應，員警有鳴笛示警要求劉女接受攔查，劉女坦承有飲酒並且酒精檢知器有測出反應，但劉女消極拒測不配合甚至逃跑，才會上前阻止，最後員警以拒測製單舉發，並無違背警察職權行使法第8條第1項第3款之規定。





▲ 劉女不願聽警方說明拒檢法律效果，執意往住宅樓梯跑，不慎摔倒。（圖／記者許權毅翻攝）





▲劉女在社區公共空間徘徊，一度摀住耳朵不願聽警方說明。（圖／記者許權毅翻攝）