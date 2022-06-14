　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八百壯士立院反年改爆警民衝突　立委吳斯懷教唆鬧事下場出爐

▲▼立委吳斯懷施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲立委吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

退伍軍人團體「八百壯士」2018年反對政府推動的年金改革，號召萬人上街到立法院前陳情抗議，卻出現警民推擠衝突、多人受傷掛彩的混亂場景，事後檢方起訴時任「八百壯士」副指揮官的國民黨立委吳斯懷等13人，涉犯煽惑他人犯罪、妨害公務與傷害等罪嫌，吳斯懷出庭不認罪，堅稱陳情抗議是為了國家長治久安，台北地院今判吳斯懷等3人無罪，8人各拘役50天，另2人獲判公訴不受理。

本案一審由北院審理約2年，吳斯懷始終不認罪，主張政府不能以多數暴力，侵害國家法律制度、剝奪人民享有的退休福利，他強調退伍軍人不是「既得利益者」，而是「受制度保障者」，不容許任意曲解。

吳斯懷在辯論終結時表示，陳情抗議年改，不是只為了「在座這些白髮蒼蒼退伍軍人的退伍金」，更重要的是現役軍人怎麼想，會不會擔心將來還會被改掉，公務員、教師也同樣會操心，募兵困難就是因為對未來的不確定性，這已經影響軍心士氣、影響公務人員、教師維護國家的意願。

吳斯懷說，他甚至不認識同案多位被告，但他們都是為了憲政秩序的穩定、為了國家的長治久安，請法官考量「在座這些長輩們，年歲那麼大了，為的是什麼？」

被告王寶芸自稱代父抗爭，她說：「我父親今年96歲，已經年邁，他很生氣，可是他沒辦法去，所以我做為女兒，要去替爸爸出口氣！」她強調，父親一生都奉獻給中華民國，為什麼會受到這樣的對待，她在抗爭現場情緒比較激動，因為「我們是庶民，不懂法律，但是我們有情緒、有正義感！」

本案源於政府在2018年間以挽救軍公教退撫財務結構等名義推動年金改革，退伍軍人團體串連成「八百壯士」，抗議改革過劇，傷害退伍軍人養老權益與對國家法令制度的信賴，同年4月25日，「八百壯士」號召萬人上街，齊赴立院門前抗議修法。

警方部署大批警力並架設拒馬，嚴防陳抗群眾衝入立院，最後仍發生警民推擠衝突、多人受傷濺血的畫面。檢方偵辦認為，時任「八百壯士」副指揮官的吳斯懷明知現場混亂火爆，仍在宣傳車上涉指揮群眾破壞拒馬、圍牆柵欄及衝撞警員，高喊「我們要進立法院」。

此外，時為「藍天行動聯盟」成員的王寶芸，也以言語鼓動群眾「把警察抓出來」、「把民進黨的走狗拉出來」、「以暴制暴」等語，涉嫌煽惑群眾對警察動粗，以致不少警員遭人強拉出封鎖線毆打。

檢方起訴吳斯懷與王寶芸涉犯煽惑他人犯罪罪嫌，另11名被告分別因為推擠、拉扯、踹踢警員，被起訴妨害公務、傷害與強制等罪嫌。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
她從未確診卻出現「1恐怖症狀」！　醫驚：99%就是長新冠
大台北等3區午後迎大雨！　梅雨鋒面逼近
華爾街一篇報導嚇壞市場　「Fed將升息3碼」讓美股崩跌
妹子喉嚨痛急快篩　一看紅線「不在C也不在T」
快訊／大型重機可走蘇花改！　下階段擬開放白牌機車
快訊／新北男倒臥頂樓已屍僵！　婦曬衣嚇傻
徐旭東砲轟台灣大！　嗆「有人腦袋不清楚」
快訊／指揮中心累計4人確診！　2點記者會「照常舉行」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道1號北向325.6k客貨車爆胎　側撞躺內側車道釀2傷送醫

高雄監獄爆收容人集體性侵案　不僅6玩1還腳踩「阿魯巴」

冒名受檢瞎扯「我整型啦」騙過員警　豬隊友喊一聲讓她露餡

公車亭漏水濺溼他背包、衣服　北市官員通知廠商「喬」賠償挨告

快訊／瑞芳婦曬衣嚇傻！老翁倒臥頂樓已屍僵　日曬雨淋浮出屍斑

騎車突遇流浪狗竄出直接撞飛　騎士摔落3米深大排腿斷變形

指鍾小平帶身障者索取「罷昶連署」　劉耀仁挨告誹謗下場曝光

集資買股賠錢談判　遭誤認「亂報明牌」...無辜男狂奔報警

快訊／台74線大貨車翻覆佔2線道！2人受傷送醫　車流嚴重回堵

快訊／柯以柔控夫偷吃女員工　2審判准離婚+郭宗坤須賠40萬

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

國道1號北向325.6k客貨車爆胎　側撞躺內側車道釀2傷送醫

高雄監獄爆收容人集體性侵案　不僅6玩1還腳踩「阿魯巴」

冒名受檢瞎扯「我整型啦」騙過員警　豬隊友喊一聲讓她露餡

公車亭漏水濺溼他背包、衣服　北市官員通知廠商「喬」賠償挨告

快訊／瑞芳婦曬衣嚇傻！老翁倒臥頂樓已屍僵　日曬雨淋浮出屍斑

騎車突遇流浪狗竄出直接撞飛　騎士摔落3米深大排腿斷變形

指鍾小平帶身障者索取「罷昶連署」　劉耀仁挨告誹謗下場曝光

集資買股賠錢談判　遭誤認「亂報明牌」...無辜男狂奔報警

快訊／台74線大貨車翻覆佔2線道！2人受傷送醫　車流嚴重回堵

快訊／柯以柔控夫偷吃女員工　2審判准離婚+郭宗坤須賠40萬

小賈辣妻酥胸美腿齊發襯Tiffany珠寶　克服小中風美美當代言人

楊志良願選高市長！誇口專業比陳其邁強　王定宇嗆：真能講幹話？

陳時中選北市剩「最後出場方式」　派系人士：肩負全國火車頭角色

味全龍陳品捷快篩陽性　6月累計4名二軍球員染疫

妳的腿很好看！　又是醉男搭訕女客被拒...舉起酒瓶椅子就打　

最新「GODIVA雪糕」來了！咬下是超濃流心巧克力醬　超商獨家開賣

新冠再變異也不怕！美研製新款「T細胞疫苗」　效力超強可對抗變種

東奧銅牌辛度遭到何冰嬌直落二　印尼公開賽首輪出局

柯文哲願「一起困荒島」　蔣萬安引《浩劫重生》：他不是我的湯姆漢克斯

北市開放5.8萬劑疫苗預約！莫德納最熱門　兒童BNT還有名額

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

社會熱門新聞

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

即／柯以柔控夫偷吃女員工　2審最新結果出爐

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

即／花蓮男身中多刀慘死菜園　兇嫌躲北市宮廟遭逮

即／國3北上嚴重事故　2大1小追撞車體爛毀

桃園雙屍命案解剖結果曝　頭遭鈍器重擊、妻懷1胎

富樂劣質快篩「沒C線」　192萬劑流入市面

快訊／富樂快篩出包　執行長聲押、2人交保

新竹妹告性騷擾　按摩師開庭還原姿勢「差9公分」無罪

八百壯士立院衝突　立委吳斯懷教唆鬧事無罪

情人節教唆小王殺夫！惡妻「靈堂前飲酒作樂」

董座離世看護變富婆　正宮傻眼怒告慘吞敗

更多熱門

相關新聞

警年初四上門驗尿　莾父子嗆聲勒脖下場曝

警年初四上門驗尿　莾父子嗆聲勒脖下場曝

桃園市毛姓男子涉犯毒品案件，龜山警方今年2月間持桃園地檢署核發驗尿許可至其住處要求強制驗尿，毛男竟以「敢動我一下，我就砍你」怒嗆員警，員警呼叫線上警網支援，毛父見狀出手拉扯員警手部與勒住頸部，阻止員警驗尿，警方事後將毛姓父子依妨害公務罪嫌送辦。毛姓父子坦承犯行，強調員警不應該在過年期間驗尿，檢方調查後依妨害公務罪嫌將兩人起訴。

毒通拒檢逃逸警轟9槍　逃25天下場慘了

毒通拒檢逃逸警轟9槍　逃25天下場慘了

酒駕男警車上暴斃　竟是退休消防員

酒駕男警車上暴斃　竟是退休消防員

即／酒駕妨害公務被帶回　男猝死分局警車上

即／酒駕妨害公務被帶回　男猝死分局警車上

轎車違規被攔查衝撞逃　警員開2槍畫面曝

轎車違規被攔查衝撞逃　警員開2槍畫面曝

關鍵字：

八百壯士反年改教唆犯罪妨害公務

讀者迴響

熱門新聞

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

48歲金城武變「普通人」　留鬍熟男造型曝光

唐山暴徒案3人是「天安社」　崑山龍哥酒醉砍人反被殺

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面