八百壯士立院反年改爆警民衝突　立委吳斯懷教唆鬧事下場出爐

▲立委吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

退伍軍人團體「八百壯士」2018年反對政府推動的年金改革，號召萬人上街到立法院前陳情抗議，卻出現警民推擠衝突、多人受傷掛彩的混亂場景，事後檢方起訴時任「八百壯士」副指揮官的國民黨立委吳斯懷等13人，涉犯煽惑他人犯罪、妨害公務與傷害等罪嫌，吳斯懷出庭不認罪，堅稱陳情抗議是為了國家長治久安，台北地院今判吳斯懷等3人無罪，8人各拘役50天，另2人獲判公訴不受理。

本案一審由北院審理約2年，吳斯懷始終不認罪，主張政府不能以多數暴力，侵害國家法律制度、剝奪人民享有的退休福利，他強調退伍軍人不是「既得利益者」，而是「受制度保障者」，不容許任意曲解。

吳斯懷在辯論終結時表示，陳情抗議年改，不是只為了「在座這些白髮蒼蒼退伍軍人的退伍金」，更重要的是現役軍人怎麼想，會不會擔心將來還會被改掉，公務員、教師也同樣會操心，募兵困難就是因為對未來的不確定性，這已經影響軍心士氣、影響公務人員、教師維護國家的意願。

吳斯懷說，他甚至不認識同案多位被告，但他們都是為了憲政秩序的穩定、為了國家的長治久安，請法官考量「在座這些長輩們，年歲那麼大了，為的是什麼？」

被告王寶芸自稱代父抗爭，她說：「我父親今年96歲，已經年邁，他很生氣，可是他沒辦法去，所以我做為女兒，要去替爸爸出口氣！」她強調，父親一生都奉獻給中華民國，為什麼會受到這樣的對待，她在抗爭現場情緒比較激動，因為「我們是庶民，不懂法律，但是我們有情緒、有正義感！」

本案源於政府在2018年間以挽救軍公教退撫財務結構等名義推動年金改革，退伍軍人團體串連成「八百壯士」，抗議改革過劇，傷害退伍軍人養老權益與對國家法令制度的信賴，同年4月25日，「八百壯士」號召萬人上街，齊赴立院門前抗議修法。

警方部署大批警力並架設拒馬，嚴防陳抗群眾衝入立院，最後仍發生警民推擠衝突、多人受傷濺血的畫面。檢方偵辦認為，時任「八百壯士」副指揮官的吳斯懷明知現場混亂火爆，仍在宣傳車上涉指揮群眾破壞拒馬、圍牆柵欄及衝撞警員，高喊「我們要進立法院」。

此外，時為「藍天行動聯盟」成員的王寶芸，也以言語鼓動群眾「把警察抓出來」、「把民進黨的走狗拉出來」、「以暴制暴」等語，涉嫌煽惑群眾對警察動粗，以致不少警員遭人強拉出封鎖線毆打。

檢方起訴吳斯懷與王寶芸涉犯煽惑他人犯罪罪嫌，另11名被告分別因為推擠、拉扯、踹踢警員，被起訴妨害公務、傷害與強制等罪嫌。