男大生下春藥性侵學妹！買到的竟是怪味保健品　奸商話術意外救人

▲女大生圖書館被下「春藥」，喝一口咖啡秒驚覺「味道不對」。（圖／翻攝自微博；免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

上海外國語大學一名尹姓男大生12日對一名學妹下藥意圖性侵，不料被學妹發現並立刻通報校方，他隨即遭警方逮捕調查。據悉，尹男當時原本是要下春藥，實際上卻被網路廣告欺騙，買到的是一種減少肌肉疲勞的保健類發泡錠，儘管如此他仍可能構成性侵未遂。

▲男大生被逮捕後坦承下藥。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，受害女大生12日前往學校圖書館讀書，中午把東西留在座位上離開吃飯，回來後她喝了一口放在桌上的咖啡，察覺咖啡味道不對就沒有吞下，走到廁所要把剩餘的飲料倒掉時，才發現尹男尾隨在她身後，讓她非常害怕，立刻向學校警衛求助。

網路流傳受害者的聊天截圖可以看見，她說「我回來之後喝那個飲料味道很奇怪，沒敢吞，然後去保衛處查了監視器畫面」、「我沒吞，還好發現的及時，真的恐怖」、「那個男的，我從上週開始就發現他在我附近自習」。

▲微博流傳女生事後與親友的對話截圖。（圖／翻攝自微博）

警衛與女學生調閱監視器後，發現咖啡曾被當時跟蹤的尹男下藥，馬上報警處理。尹男被警方逮捕後，坦承有在咖啡中投入半片的牛磺酸泡騰片（發泡錠），他根據業者在網路宣傳「春欲」、「女性專用」、「速效」等文字，認為這款發泡錠應該是一種春藥，但依產品標記的成份來看，應只是一款減少肌肉疲勞的保健飲品，詳細情況待進一步檢驗釐清。

上海律師李賀超認為，事件要依據投放的物質屬性及行為人積極追求的後果來定，若當事人投放的東西有「春藥」功能，就可能涉嫌性侵，若當事人想投放春藥，但投放的東西並未具備相關功能，即被賣家欺騙，根據主客觀相一致的原則，仍可以構成強姦罪未遂。

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