ET民調／林智堅滿意度69.7%！下一棒？　沈慧虹、鄭宏輝支持曝光

▲新竹市長林智堅。（圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

年底縣市長大選，新竹市長林智堅即將卸任，除了他接下來的動向受關注外，藍綠在新竹市這一戰會推出哪位候選人來角逐市長寶座，近來也成為熱門的選舉話題。根據《東森新媒體ETtoday》最新調查顯示，新竹市民對於林智堅的施政表現滿意度幾乎高達七成，80.0％的民眾感到幸福。對於林智堅下一棒的接班人，若以行政院顧問鄭宏輝對決新竹市副市長沈慧虹來看，兩人的支持度差距雖然約為5%，但值得後續觀察的是，有55.6%的民眾尚未表態。

為了瞭解民眾對於新竹市長林智堅施政表現與下一棒接班人的意向與態度，《東森新媒體ETtoday》民調中心於2022年6月8日至6月10日，針對20歲以上新竹市民，以「手機簡訊」通知進行網路問卷方式進行調查，回收有效樣本數為1124份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.92%。進行統計分析之前，原始資料先依新竹市最新人口統計資料（111年5月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合新竹市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

調查結果顯示，有69.7％的新竹市民滿意林智堅的施政，不滿意者27.6%，回答不知道或沒意見者2.7％。在林智堅防疫表現上，有72.4％表示滿意，不滿意者25.1%，回答不知道或沒意見者2.5％。對於住在新竹市的幸福度，有80.0％的民眾感到幸福，認為不幸福的有17.2%，回答不知道或沒意見者2.7％。

談到林智堅下一棒的接班人，對於新竹市長最重要具備的特質有哪些？調查結果顯示，民眾認為第一項是正直清廉，比例高達41.5%，其次依序為創新思維34.6%、土生土長的新竹市人7.1%、具科技理工專業背景5.5%、青壯世代3.5%、從政經驗3.1％；回答其他者2.6%，不知道或沒意見者2.2％。

年底新竹市長選戰部分，調查結果顯示，在民進黨內互比部分，支持鄭宏輝的比例為24.7%，沈慧虹為19.8%，尚未做出決定回答不知道或沒意見者55.6%。

▲新竹市副市長沈慧虹。（圖／ETtoday資料照）

▲行政院顧問鄭宏輝。（圖／ETtoday資料照）

在藍綠黃白四黨對戰部分，調查結果顯示，如果民進黨派出鄭宏輝對戰國民黨推出清大通識中心主任翁曉玲、民眾黨立委高虹安、時代力量立委邱顯智，鄭宏輝暫時處於領先地位，支持度24.9%，但緊追在後的是高虹安23.9%，兩人幾乎不相上下，排名第三的是翁曉玲12.8%，邱顯智第四，支持度8.7%；回答不知道或沒意見者29.7%

如果民進黨推出的是沈慧虹對戰翁曉玲、高虹安、邱顯智，高虹安反而會以支持度24.5%暫居領先沈慧虹18.9%，翁曉玲13.7%排名第三，第四為邱顯智10.1%；回答不知道或沒意見者32.8%。

在民眾關心的新竹市政議題方面，調查結果也顯示，排名前五項為社會福利、交通建設、房價問題、社會治安，以及醫療政策，其次依序為經濟發展、環境保護、教育品質、工作就業、觀光旅遊、空氣品質、文化發展。