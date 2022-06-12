上海男討27.4萬元交往費！　列「超詳細分手清單」網看傻

▲男方仔細整理交往時的種種花費。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

過去幾年中國大陸傳出不少情侶分手時都會開「分手清單」，近日上海一對情侶分手，男方也開出一份交往過程中的花費清單，詳細羅列各種花費時間、地點，金額以及男女雙方支出項目使用的「當時情況」，要求女方「歸還」應付的6.2萬元人民幣（約新台幣27.4萬元）。

男方整理出表格，包含日期、地點、男方總支出金額，以及當時情況，在列出的每一條消費紀錄中，都計算出女方應承擔的比例金額。如清單中有奉賢寶龍好特賣，南方支出金額為36.1元人民幣，當時情況為「買零食，全給女方」，男方對此要求女方應全數負擔金額；另一個例子是在長寧龍之夢吃飯皇帝大餐廳用餐，由於是2人晚餐，因此女方須負擔50％的費用。





▲每筆紀錄都被用來計算女方應負擔多少費用。（圖／翻攝微博）

此外男方將兩人交往期間旅遊、約會的開銷，都列為應由雙方各自承擔50％費用的項目。男方還在清單下方註明，由於兩人交往前，女方母親就因生病住院，交往後女方母親去世，在出殯和下葬當天，男方還與父母一同為女方母親披麻戴孝、守夜，足見男方家人對女方的重視，最終男方在清單下列出交往期間金額男方總支出金額總計為7萬2314.68元人民幣（約新台幣31萬9720.99元），認為女方應承擔的金額為6萬2037.205元人民幣（約新台幣27萬4281.74元）。

▲▼男方統計出交往期間總花費後，要女方承擔高達新台幣27.4萬元的費用。（圖／翻攝微博）

男方列出的分手清單項目之詳細，讓許多網友看傻眼，疑惑男方是否打從一開始就料到雙方最後會分手，所以「超前部署」先記下了每一筆帳，等到雙方感情消逝的那天就是算帳的日子。