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彭博：中國頻向美主張「台灣海峽不是國際水域 」　拜登政府擔憂

▲▼伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）於2021年2月通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，中國私下警告美國避開台灣海峽，一名知情人士透露，雙方官員近幾個月會晤時，中國軍方官員多次主張「台灣海峽不是國際水域」，引發拜登政府內部擔憂。但五角大廈發言人邁納斯中校（Martin Meiners）表示，「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行及航行，這也包括通過台灣海峽。」

美國及盟友認為，台灣海峽大部分區域都是國際水域，經常派遣海軍艦艇通過，實踐自由航行權。儘管中國長期宣稱，台海為其專屬經濟區的一部分，外國軍艦在該水域的活動應該被限制，也時常抗議美軍在台海的軍事行動，但該水域的法律狀態，先前一直都不是2國官員會晤時經常討論的話題。

知情人士還透露，北京質疑美國國際法觀點的聲明，已經在多個場合、透過多個層級管道，被提交給華府。中國外交部發言人汪文斌13日重申，中國對台灣海峽行使「主權」，「在國際海洋法中，沒有所謂的國際水域。有關國家宣稱台灣海峽是國際水域，是為了操作台灣問題，威脅中國主權。」但目前尚不清楚，中國近期言論，是否表明將會採取更多行動，對抗進入台灣海峽的海軍艦艇。

美中國防部長10日在新加坡舉行「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會談，儘管雙方都想改善兩國關係，但從台灣主權問題、中國在南海的軍事活動到烏俄戰爭，還是存在不少分歧。中國防長魏鳳和會後強調，若膽敢將台灣分裂出去，中國軍隊將不惜一戰；美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）回應，美國堅守長期奉行的一中政策，重申台海和平穩定的重要，反對單方面改變現狀。

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