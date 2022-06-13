一言不合就開槍！組暴力集團橫行埔里　22歲男下場曝

▲南投縣刑大、集集和埔里警分局合力破獲暴力犯罪組織集團。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

宋姓男子疑自110年起擅組不法暴力犯罪組織，於埔里地區犯下多起案件，動輒聚眾鬥毆滋事，甚至曾於KTV開槍恐嚇他人；南投縣刑警大隊、集集和埔里分局共組專案小組長時間偵辦，上週終於偵破宋男暴力集團10餘人，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由和傷害等罪嫌移送法辦。

警方專案小組調查，宋男年僅22歲，卻帶頭組織起碼有16人、年齡在20至30歲間的暴力集團，挾其惡勢力橫行埔里地區，屢屢操控手下街頭聚眾鬥毆、打人毀車，持槍恐嚇滋事，今年3月曾在KTV與他人起口角糾紛、囂張開槍予以警告，起碼累計犯下4起對被害人施以暴行不法侵害的案件，蓄意挑釁公權力。

本案經集集警分局經報請南投地檢署指揮，由南投縣刑大、集集分局和埔里分局等單位共組專案小組，縝密蒐證後發現宋男集團惡性重大，且嚴重危害社會秩序，於6月11日兵分多路，同步執行拘提宋男及成員石姓男子等16人到案，查扣犯案用改造衝鋒槍1枝、空氣長槍2枝、空氣短槍1枝等。

警方指出，全案訊後依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害秩序、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。