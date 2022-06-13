唐山警再抓8嫌　砸蛋糕店、酒吧女歌手關狗籠兩案全曝光

記者任以芳／綜合報導

河北唐山市日前爆發燒烤店暴力毆打女性事件，引發連鎖效應，原來唐山暴力事件不只一樁。一名蛋糕店老闆，還有駐唱女歌手站出來實名舉報自己遭受黑道威脅和毆打，並且質疑警方公開吃案。事件發酵兩天後，唐山警方頂不住壓力今（13日）最新公佈，上述2案件共6名嫌犯全部落網。

▲唐山另一起暴力事件，黑道打砸蛋糕店。（圖／翻攝 網易）

燒烤店暴力事件曝光後，唐山一名蛋糕店孟姓老闆勇敢站出來實名舉報，並且公開自己微博帳號「@我就是那個店小二」。影片中，蛋糕店老闆手拿身分證自拍，舉發一個已以刑滿釋放人員組成的黑社會暴力團伙，從2021年7月起一直對他進行敲詐勒索，暴力砸店導致經營的蛋糕店關店。

蛋糕店老闆公布其中一段恐嚇錄音，黑道份子態度極為囂張，「你家現在住xxx對吧，我要不摸清你也不會找你…」、「我見你一回打你一回…」

最扯的是，蛋糕店老闆遭到長期勒索十個多月，最終受不了報案，警方竟然回答，「這些人的行為並不觸犯法律條款。」事件曝光後，外界強烈抗議有吃案嫌疑。

▲唐山第三起暴力事件，酒吧歌手毆打人案，警方疑吃案。（圖／翻攝微博）

另一名駐唱女歌手也在網上實名舉報黑道暴力事件。她同樣手拿證件自拍影片舉報5月23日下午4點至5月24日上午8點，黑道成員朱某、楊某等8個人在唐山市路北區某酒吧，以欺騙手段把自己和朋友騙到酒吧內部，並切斷所有監控設備，實行非法拘禁16個小時，還把他們關進狗籠毆打，之後遭到警方吃案，要求刪除相關影片。

該名女歌手說，「他們（黑社會團伙）心情不好，（我）就要無緣無故地遭到他們傷害」。

這兩起案件爆發後，引發大陸民眾高度憤怒，認為警方掃黑都是掃假的。目前，女歌手暴力事件，唐山市下轄灤州市成立專案組，並在昨晚12日宣布已逮捕6名嫌犯。另外，蛋糕店打砸案，唐山市豐南區公安局也抓獲2名主嫌史某、李某某。