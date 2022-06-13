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搖頭聳肩發怪聲遭排擠！男童患妥瑞氏症　中藥針灸齊下獲緩解

▲▼八歲的小明經中醫兒科主任楊成湛，三次的中藥搭配針灸治療後，症狀明顯改善。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼八歲的小明經中醫兒科主任楊成湛，三次的中藥搭配針灸治療後，症狀明顯改善。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

八歲的小明不時出現搖頭、點頭、聳肩，偶爾還發出怪聲音，經精神科診斷為「妥瑞氏症」，不僅在學校常被同學嘲笑排擠，也影響他的課業學習，小明經花蓮慈濟醫院中醫兒科主任楊成湛，三次的中藥搭配針灸雙管齊下的治療後，症狀明顯改善。

「發現兒子一直甩頭，他爸爸以為他調皮搗蛋，還會罵他！」媽媽賴小姐表示，今年二月開始，兒子小明先是不自覺甩頭，到後來次數越來越頻繁，也發現他拿東西時，會突然往上拋，或是突然動作很大嚇到旁人；後來她與家人察覺有異，趕快帶小明去看醫生，才發現他患有妥瑞氏症。

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妥瑞氏症屬於椎體外系神經精神疾病，以五至十三歲兒童為多，其中百分之九十在十歲以前發病，常因奇怪動作與怪聲音頻繁擾人，受到大眾異樣眼光與嘲笑排擠，或是與同學相處困難，甚至造成學習障礙，常見的症狀包含眨眼、皺額、咬唇、露齒、縮鼻、搖頭、點頭、聳肩、反復咳聲、清嗓聲、晃頭、手抖、腳抖等。

妥瑞氏症在中醫觀點為驚風、肝風內動證等症狀。《醫宗金鑑．幼科雜病心法》中有類似妥瑞氏症的描述「驚風八候，搐、搦、掣、顫、反、引、竄、視」症狀，而黃帝內經素問提到「諸風掉眩，皆屬於肝」，中醫將此病機轉歸類為「肝風」範疇，屬於腦部的疾病，且妥瑞氏症對於中醫來說，因表現症狀不同區分肝風內動、心火上炎、陰虛風動等證型。

▲▼八歲的小明經中醫兒科主任楊成湛，三次的中藥搭配針灸治療後，症狀明顯改善。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

楊成湛主任表示，若妥瑞氏症偏向神經症狀者，可用熄風止痙的中藥，包含石決明、天麻、鈎藤、白蒺藜等；若是偏向精神情緒症狀者，以養心安神中藥，有酸棗仁、遠志、夜交藤、茯神等來治療。

此外，妥瑞氏症搭配針灸治療效果會更好，楊成湛主任說，可在頭皮穴位如百會、四神聰、上星、神庭、頭維穴等進行針刺治療，改善妥瑞氏的症狀和情緒障礙，並提升腦部發育。

「不少家長都會擔心小朋友針灸頭皮，會不會很危險？」楊成湛醫師指出，針灸頭皮針位置是在頭皮，腦部又有頭蓋骨的保護，且頭皮的針感相對身體其他部位比較淺，對兒童而言是很安全又比較不痛的針灸方式。而透過刺激頭皮穴位，不只刺激腦內神經傳導物質的分泌、促進腦部循環，也能幫助孩子鎮定安神、減少衝動的行為和情緒。若孩童若同時合併鼻過敏、腸胃道和注意力等問題，中醫也可一起治療。

以中藥搭配頭皮針來治療小明，從三月至今已治療了五次，媽媽賴小姐開心分享，大概治療兩、三次後，發現孩子的症狀改善很多，也沒有甩頭了，所以覺得針灸搭配中藥，對他的症狀來說是有效的！抱持著讓孩子變得越來越好地期望，她也會和孩子一起加油，持續來接受中醫治療。

楊成湛醫師也提醒，妥瑞氏症兒童在飲食上應清淡，少食油炸、甜食、巧克力、含有食用色素食物、含糖飲料等高熱量的食物，或辛辣、刺激性、重口味等燥熱的食物，避免火上加油。另外，適度且適量的運動，可協助抒發體內蓄積的陽氣，再來是充足的睡眠，有助於大腦細胞的修復，遵循這三項原則，治療效果會更好。

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