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載2孩出門遇陌生人尾隨「兇狠往車內看」！媽嚇壞　網抖：眼神很怪

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

▲男子停在路邊往車內看。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名媽咪分享遇到怪人跟蹤的恐怖經歷，日前傍晚帶著兩個小孩去附近公園玩，把孩子們安置好，帶上手推車之後，發現家門口有個騎機車陌生男子一直看著她，她一開始不以為意，但是男子的舉動越來越奇怪，一路尾隨在她的車子後面，停紅綠燈時，男子也停下並往車內看，想起這段恐怖故事，還是會發抖想哭。

一名男網友替姊姊在臉書「爆廢公社」發文，姊姊日前開車帶兩個小孩去公園玩，剛好看到家門口有個騎機車的男子，眼神還一直望向她，但對方只看著不進門，當她開車出發時，男子居然跟在她後面，一開始以為是剛好行駛同一條路所以沒在意，「當我行駛大約兩百公尺停在家不遠處等紅綠燈時，他竟然明目張膽的把機車停在我旁邊，沒錯就在副駕的車窗旁」。

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男子一直盯著她，還不停往車內看，她嚇壞，驚慌不停地發抖，「感覺是要觀察什麼，還一直示意後面的機車往前」，短短幾秒她冷靜思考如何自保，接著拿起手機拍男子，還來不及按下錄影，男子就騎走了，「我真的嚇到快哭了，ㄧ綠燈馬上轉彎，離開那條他往前行駛的路段」。

本來打算取消行程直接回家，但孩子因為疫情很久沒出門，很期待去公園玩，考量過後，她帶孩子到另外一個公園，過程中他不斷觀察身邊的人事物，回家立刻將這件事告訴公婆還有老公，「當我看著手機拍到的那張照片，我都會怕到發抖想哭」。

▲男子停在路邊往車內看。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

▲網友們看到照片也覺得很很可怕。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

她坦言，去年也曾被陌生人跟蹤過一次，因此只要有陌生人靠人都會特別緊張，之後她也到警局報案，雖然監視器有死角沒有錄到車牌，不過警察也很有耐心的幫忙處理後續的作業跟給予建議，「雖然沒有受到實際傷害，但是我相信不管是誰遇到跟蹤或是騷擾的事情一定都會慌了手腳，尤其又是一個女孩子帶兩個那麼年幼的小小孩，論誰都會擔心害怕，而且對方已經知道家裡位置了，其實真正擔心的是這一點」。

貼文一出，許多網友看到照片後都感到很害怕，「這人的眼神的確怪怪的，奉勸你姐趕快在家門口裝監視器，行車紀錄器要裝那種前後左右都有鏡頭的」、「小心點、因為他知道妳們住那裡了」、「看完故事，再看照片，覺得那個人的眼神真的有點恐怖」、「凡事不怕一萬 就怕萬一，多一點警戒心都是好的」。

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