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恭喜野原家！「廣志熬了32年」鐵粉狂賀剩下2個月：好勝利

 ▲《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》。（圖／木棉花提供）

▲《蠟筆小新》。（資料照／木棉花提供）

記者曾筠淇／綜合報導

超人氣日本漫畫《蠟筆小新》自1990年8月開始連載，卡通則是從1992年開始播出，深受大小朋友喜愛。近來就有網友貼出劇照，表示爸爸野原廣志的房貸終於快要繳完了！話題一出，也掀起一番討論。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「區區32年都熬過了！」從他貼出的圖片可見，野原家今年終於要將房貸還清了，因為漫畫自1990年8月連載時，廣志就有告訴小新，家裡還有32年的房貸要還，現在時間一算，剩下2個月就能還完，「恭喜野原家！」

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文章曝光後，吸引2萬多人按讚，一票網友回應，「我的30年才剛開始」、「恭喜廣志財富自由了」、「野原家也夠勝利了」、「我才剛剛開始」、「小新他爸都繳完了，我們才剛開始」、「突然很意外居然有人這麼認真，總之恭喜廣志喔」、「想太多了，中間早就被美冴拿去二胎借款了，再追加20年」。

還有網友笑虧，「小新留級」、「可是小新都沒長大」、「小新還是5歲」、「那是我們的世界時間線，小新還是小孩子餒」、「所以廣志60歲以上了吧？新之助37歲了」、「幼兒園留級30幾年，小新你也是破紀錄了」。

此外，也有網友表示，「他們家之前爆炸一次，所以這個不準欸」、「他家不是炸掉嗎」。但也有網友回應，「炸掉有保險理賠」、「是保險理賠，房貸還是照付」。

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