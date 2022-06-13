俄軍炸橋阻烏軍退路！　烏東州長：北頓內茨克估1至2天失守

▲俄軍炸毀北頓內茨克最後一條聯外橋樑。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯在北頓內茨克（Sievierodonetsk）地區重砲猛轟，迫使烏軍節節後退，估計將在數天至數周內奪下該城。北頓內茨克當地官員表示，俄軍炸毀聯外橋樑，阻斷烏軍撤退路線的同時，也切斷了所有平民的退路。

路透社報導，俄軍幾乎以掌控全城，不過烏軍部隊仍掌握著工業區和化學工廠，也有數百名平民在裡頭避難，烏東州長海岱（Serhiy Hayday）指出，俄軍摧毀了連接北頓內茨克和利西昌斯克（Lysychansk）的橋樑，只剩下3分之1的橋面未被摧毀。

海岱表示若再來新一輪的轟炸把橋梁全炸塌的話，烏軍就會被阻斷退路，「沒有任何路線可以開車離開北頓內茨克」。他說仍然沒有開設人道走廊，平民無法撤退。

北頓內茨克近日成為烏東戰況最激烈的戰場，是俄軍自2月24日入侵以來爆發的最血腥戰鬥之一，激烈的巷戰仍在進行中，海岱更估計，可能在未來1至2天內失守。

烏克蘭總統在預錄影片中提到，俄軍的重要戰略目標仍然未改變，即是繼續在北頓內茨克施加壓力，「那裡的每一寸地方都在爆發激烈戰鬥」，他說俄軍想要部署頓巴斯的備用軍力到前線，用以擊潰烏軍。