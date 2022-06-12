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巷戰第一視角畫面曝！烏軍超強火力壓制　殺出重圍反殺俄兵

記者葉睿涵／編譯

烏俄開戰至今已逾百日，而俄軍如今正集中火力，強攻盧甘斯克（Luhansk）地區，兩軍陷入激戰。最近，網上流出一段號稱是在北頓內茨克（Severodonets）拍攝的影片，從第一視角拍下烏克蘭士兵與俄軍巷戰的現場畫面，緊張的情勢讓人膽顫心驚。

從白俄媒體NEXTApo出的影片可見，駐守在北頓內茨克的烏克蘭士兵當時被俄軍半包圍在一棟建築內，四周槍聲不斷，現場氣氛相當火爆。不久後，烏克蘭士兵以鐵門作為掩護，扛著步槍對藏身在另一棟建築內的敵軍進行掃射，空彈殼隨著噠噠的射擊聲響四處狂飛。

▲▼烏東巷戰現場畫面。（圖／翻攝自推特／@nexta_tv）

▲烏東巷戰現場畫面曝光。（圖／翻攝自推特／@nexta_tv）

隨後，他的另一名隊友從建築內衝到門邊，掏槍與俄軍激烈交火，試圖用火力壓制住敵軍，掩護其他同袍衝出被包圍的建築，躲到新的掩體旁。據NEXTA報導，儘管這些烏克蘭士兵當時正處於劣勢，但他們還是成功地躲到了新掩體旁，甚至還在逃避俄軍攻擊的過程中擊殺了幾位俄軍。

北頓內茨克和鄰近的利西昌斯克（Lysychansk）是烏克蘭在盧甘斯克實際控制的最後2座城市。一旦這2座重鎮失守的話，盧甘斯克將會徹底落入俄軍手中。北頓內茨克市長斯特約克（Alexander Stryuk）日前證實，截至11日為止，烏克蘭軍隊在北頓內茨克的控制權只剩三分之一，讓外界對盧甘斯克的戰況深感擔憂。

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