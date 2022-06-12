「今天不上班，下雨」員工消失3小時臨時請假　老闆怒PO對話截圖

▲這名員工臨時請假的理由令人難以接受，像是「今天下雨」、「我住姐姐家」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名員工臨時請假，但給出的理由卻是「今天下雨」、「我住姐姐家」，甚至不甩下午3時到班的規定，直到傍晚6時才說不能上班。這一切讓女老闆感到難以接受，認為這名員工只是懶惰，直接把兩人對話截圖公開發布在推特，引發討論。

星洲網報導，這名椰漿飯女老闆羅茲對這名員工上班狀況與態度有些擔憂，因為對方會在傍晚6時才透過WhatsApp請假，告知「姐，今天我不上班了，下雨」。面對這種臨時請假的方式，羅茲不滿表示，如果能在中午12時30分就起床，肯定來得及上班。

Tidur rumah aku dah ni..



Memang dah tak boleh baiki lagi dah ni… https://t.co/NvL3in11C5 pic.twitter.com/KT8DWn7NeN — Rozee Tiger (@OwToTheZie) June 11, 2022

羅茲隨後回覆對方說，「下午3時開工，我剛才中午出門的時候還陽光普照，知道嗎？這不是不上班的理由，也不是薪水不夠的理由，這根本就是懶惰」。

不只如此，另一個營業日，羅茲開店前，先在下午2時42分事詢問對方是否已起床，但員工在回覆已經起床後說了「等一下」，接著就消失，直到4時24分才說「姐，我今天不能上班了，今晚我到姐姐家睡」。

羅茲對這一切感到相當無奈，認為這名員工已經無藥可救且無法改變，就把兩人之間的對話截圖公開PO上網。許多網友看完對話之後，一面倒批評員工的態度，更有人說「這種員工，淘汰」。