批共機台海挑釁行為　美防長：美助台維持自我防衛

▲ 奧斯汀於香格里拉對話發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國國防部長奧斯汀今天在「香格里拉對話」發表演講表示，美國對台政策未變，聚焦維持台海和平穩定，但中國近來增加在台灣附近的軍事挑釁動作，對印太安全與穩定造成威脅。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議10日至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行，奧斯汀（Lloyd Austin）今天以「美國印太戰略的下一步」為題在大會發表演講。近來美中競爭加劇，在多項議題上爭鋒相對，奧斯汀演講內容備受關注。

談及台海議題，奧斯汀表示，美國堅守長期奉行的「一中政策」，以台灣關係法、美中三公報及六項保證為基礎。美國反對任何一方片面改變現狀，「我們不支持台獨」，並堅持兩岸分歧務必以和平方式解決的原則。

他說，在美國「一中政策」下，「我們持續履行台灣關係法的承諾，包括協助台灣維持足夠自我防衛能力」。這代表的是維持自我能力，以抵抗恐危害台灣人民安全、社會或經濟體系的武力或其他形式的脅迫。

奧斯汀強調，「我們政策沒有改變」，但北京卻非如此。中國增加在台灣附近的挑釁軍事行為，破壞穩定。

這包括近幾個月共機擾台數量創新高，且幾乎每天都有這樣的動作。

奧斯汀表示，美國聚焦維持台海和平、穩定及現狀。但中國的行為對印太安全、穩定及繁榮造成威脅。維持台海和平穩定不僅攸關美國利益，也是「國際關切的事項」。

他也闡明，美國不尋求對抗或衝突，不尋求「新冷戰」或亞洲版的「北大西洋公約組織」（NATO）。

不過，奧斯汀強調，美國將擴大區域安全合作，以達成區域願景。他相信，大國肩負更大的責任，美國將盡力以負責任的方式處理緊張關係、避免衝突，追求和平繁榮。

因此，他指出，美國同時與競爭者及朋友合作，以強化防止衝突發生的護欄。這包括與中國國防高層的開放溝通管道，以確保可以避免任何誤判，「這些對話非常、非常重要」。

此外，與會學者問及，美國總統拜登日前表態願在中國對台動武時軍事介入，美國及台灣需要如何強化嚇阻以維持台海和平穩定？奧斯丁回應時重申，「我們對台政策沒有改變」，堅守「一中政策」及協助台灣自我防衛的承諾。

主辦「香格里拉對話」的英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）表示，作為亞太地區主要安全峰會，活動聚集來自亞太、歐洲、北美等地區的國防部長、資深官員及企業領袖與安全專家，一同討論關鍵安全議題。