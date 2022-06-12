超難聊5大星座　冠軍「天啊！你們的毛會不會太多」

▲小孟老師說，獅子座常是派對的氣氛製造機。（示意圖／翻攝Unsplash免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

您很難聊嗎？命理專家「小孟老師」在臉書分享很難聊的5大星座，包括獅子座、牡羊座、水瓶座、金牛座和處女座；其中第一名處女座，會讓旁人覺得「天啊！你們的毛會不會太多！」

第五名：獅子座

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絕大部分的獅子座是非常友善的，熱心助人之外也常是派對的氣氛製造機。而這邊要討論的是兩種類型的獅子座，一種是過分的自以為是，另一種是太過自卑的獅子座，這兩種都讓人難以招架。

太自大的獅子很容易過度驕傲，聊天的對話中，絕對要不斷地展現自己優越之處，或是硬要講贏別人，常常讓人話說不下去。

而太自卑的獅子座他們難聊之處在於，會想要不斷用開玩笑的方式去酸別人，好產生優越感，讓自己在聚會裡面顯得比較厲害，而且他們喜歡挑個性好的人欺負，因為對方通常會讓著獅子座，導致獅子座呈現一種一直建立痛苦在溫和人之上的局面，大家越不想理他們，他們越要證明自己很能聊天，越要開很爛的玩笑，變成一種惡性循環，實在讓人覺得好好聊天很難嗎？

第四名：牡羊座

牡羊座的人相當熱情，他們落落大方總是侃侃而談，個性直接又活潑，這卻不代表他們是「優秀的聊天者」。喜歡聊天互動的他們，有時候會太過專注地在表達自己的感受，尤其遇到跟牡羊座持相反意見的人，他們通常不太有辦法很圓融地回應。

除非星盤裡面有很會聊天的風象星座，那會好上許多，但大部分的牡羊座會很直接表達不認同、敷衍、甚至一臉不屑。你可以說牡羊座率真直接，但若遇到理念不同的人幾乎根本聊不下去，特別在職場上很容易因此招惹到小人而毫不自知。

此外，他們如果遇到委屈的事情，就會很想一股腦地發洩出來，尤其對親近的人特別會這樣。建議牡羊座的人在發洩情緒時也要觀察一下周遭的狀況，這樣更能維持良好人際關係喔。

▼小孟老師表示，處女座的人精神敏感又心思細膩。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第三名：水瓶座

水瓶座的人其實是非常熱愛聊天的，雖然是風象星座，但他們是非常固執的一群人，這份固執展現在他們對事情的看法與體驗，通常其他人很難能說服他們。內心其實非常多雷點的水瓶，有時候會突然爆炸，讓旁邊的人傻眼，想說看起來很海派大方的他們，為何突然這樣？

而另外一種邏輯型的水瓶座，因為交友廣闊，見多識廣，他們的邏輯很特別又觀察力強，常常可以發現其他人思考上的盲點，而他們秉持著「說開才能真正幫到人」的善良意念，導致很容易在聊天中說太多，雖然意見給的很真誠，但常常太過尖銳，讓人感覺你是撿到槍嗎？為什麼這麼嗆？產生讓人無言接話的局面。

第二名：金牛座

金牛座的人非常溫和敦厚，他們雖然不是人群中最幽默、最精彩的話題帶領者，卻是最能傾聽的人，容易陷入認真思考的他們，會認真思考旁人隨便亂開的玩笑，甚至會把大家瞎鬧的言論信以為真，這是他們的優點也是缺點。需要找聽眾的人會覺得金牛座讓人安心自在，而他們認真傾聽思考的模樣，讓人能覺得自己是重要的。

但若今天是在一個需要快速思辨的聚會上，他們慢慢來的個性會很容易不小心句點別人，或已經聊到下一段了，他們才接住上一段的核心重點，不小心又把話題拉回去。若是聚會的人，金牛座都不熟，不太好意思表達的他們甚至會直接沉默，沉默到像是石沉大海，有可能會導致其他人感到尷尬，而這種不是不願意聊、卻聊不太到的情況，反而讓人不太好處理呢！

第一名：處女座

處女座的人精神敏感又心思細膩，思考快速又非常有邏輯，但他們天生就是有辦法偵測到那些不太對勁的蛛絲馬跡，而敏感的他們很容易因此而產生情緒，導致呈現攻擊的狀態，通常會要求把事情攤開來講，把雙方邏輯梳理清楚再來論述，但這樣的作法常常會讓人感覺，天啊！你們的毛會不會太多！

而在工作聚會上，他們很懂得不讓真實的自己浮現出來，除非處女座是上司，在跟下屬溝通時才會展現。而在讓他們安心的家人、朋友與情人面前，很容易表現出這尖銳的一面，這會使得聊天的人，不知道現在處女座是在用討論的方式想真的聊聊呢？還是藉由這樣的言語在爆炸自己的情緒，常常聊一聊就變成無法招架了呢！