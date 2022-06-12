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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼被「扶龍王」王世堅罵一下？　黃珊珊曝20年交情：不用想太多

▲▼台北市副市長黃珊珊市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

被封為「扶龍王」的台北市議員王世堅9日被市長柯文哲反問「會不會支持黃珊珊」，他脫口說「我感情上百分百支持黃珊珊」，但理智往往戰勝感情等說法；而台北市副市長黃珊珊也罕見在臉書PO出3篇與王世堅有關的文章。對此，黃珊珊強調，自己和20幾年議會同事感情非常好，外界不用想太多。

針對自己罕見在臉書連續PO出3篇王世堅相關文章，是不是想搶著被「扶龍王」罵？黃珊珊12日下午出席公開活動時回應，自己跟王世堅感情還不錯，其中一部影片是2年前在議會最後一天時，兩個人一起直播的畫面，當時王世堅給予她很多鼓勵，「我覺得20幾年同事感情都非常好，大家都很重感情。」呼籲外界不用想太多。

至於會不會希望被「扶龍王」王世堅罵一下、藉此加持？黃珊珊笑稱，王世堅逢賭必輸，自己覺得就是好玩，「我們在議會常常鬥嘴，這很正常，就是好朋友的感覺，不用想太多、想太複雜。」

媒體追問，連續PO 3篇文章是否算選舉台北市長的起手式？黃珊珊錦說，自己與王世堅在議會相處20年，常常一起審預算、法案等，自己不屬於藍綠兩大黨，要得到議會同事幫忙才能完成提案。

黃珊珊強調，平常就和這些同事有來有往，「我常常說一個人可以跟別人工作20年，是一件不容易的事情，要有很深的緣分才有機會在同一工作場域20年，我都很珍惜，那段時間是我人生最精華的時間。」自己和議會同事感情都很不錯，「友情是不分黨派的。」

而會不會擔心被民進黨支持者認為在蹭王世堅聲量？黃珊珊認為，不用管別人怎麼想，事實是怎樣就怎樣。

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