任正非鼓勵科學家「胡說八道」　華為所有人聽不懂也不要緊

▲任正非。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為創辦人任正非上月在一場會談中表示，要鼓勵科學家「胡說八道」，自由研討科學和技術問題，「每個科學家、專家來華為，就講最擅長那一點，哪怕華為公司所有人聽不懂也不要緊，因為它留在人的心中，敲開他的腦瓜，他就不封閉了。」

華為「心聲論壇」近日發出了任正非5月29日與系統工程領域科學家、專家會談的紀要。任正非提到，系統工程不僅是理論、方法和實踐，更是開放的思想和哲學，要利用系統工程的思想，把公司內的「圍牆」炸開，摧毀各種「土圍子」，不斷積累組織的能力，更好的面向未來。

任正非指出，系統工程是科學方法，即使一顆螺絲釘也有系統工程，幾千年人類的繁衍傳承本身就是系統工程，整個地球也是一個自然系統工程，「自然而然就是缺少競爭力的，要優化自然，改善自然，才有競爭力。」

任正非還說，科學就是無盡的前沿，不要急功近利，國家重視理論建設，就要防止急功近利，「對於一些短期內不能創造價值的純理論科學家，要理解他們，讓他們有體面的生活，這樣國家才有未來。公司的天才少年，最重要是看他的破題能力，而不是他的綜合素質。」

任正非強調，華為建立「黃大年茶思屋」的宗旨，就是希望大家就科學和技術問題來「胡說八道」，只要不涉及社會科學問題，「每個科學家、專家來華為，就講你們最擅長那一點，哪怕華為公司所有人聽不懂也不要緊，因為它留在人的心中，敲開他的腦瓜，他就不封閉了。」