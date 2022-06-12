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「無敵星星」仍會重複感染　醫揭數據：台灣活在平行時空

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔重症科醫師蘇一峰引用丹麥研究表示，「無敵星星」真的無敵嗎？重複感染真的會發生，「活在平行時空的台灣」。

蘇一峰11日在臉書說，丹麥於研究期間（2021年11月21日至2022年2月11日），蒐集1739位在短時間60天之內發生重複感染的個案，其中有263位有詳細的病毒基因分析，研究結果顯示，140個個案先感染Delta之後BA.2、47個個案先BA.1之後BA.2、30個個案先Delta之後又感染Delta、17個個案重複感染BA.1、3個個案重複感染BA.2。

▼蘇一峰指出，當國外都在強調會重複感染，卻只有台灣在強調感染會有「無敵星星」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

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口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇一峰直呼，重複感染真的會發生！他10日也提到，COVID感染完會有無敵星星？重量級期刊《Science》在3月發表，2021年11月上旬，南非科學家發現了10萬5323例疑似再感染Omicron，許多病人經歷第三次感染，「當國外都在強調會重複感染，卻只有台灣在強調感染會有『無敵星星』，台灣價值無敵星星，活在平行時空的台灣。」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，「已經確診解隔者，未來3個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星3個月，具有一定程度的免疫力。」指揮中心發言人莊人祥6日指出，自2020年迄今，統計有兩次確診紀錄者共有1212人，至於二度染疫症狀是否較輕，目前還沒定論。

重症專科醫師黃軒則提醒，你是無敵星星？還是暫時流星？「這些無敵星星是需要自己伸出手臂，打滿全3劑疫苗後，才有可能出現的！你們有去接種第3劑的疫苗了嗎？星星就在那邊呢！」

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