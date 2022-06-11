力抗疫情高峰　台中飯店超優惠...長榮買1送1、麗寶福容下殺4.6折

▲力抗疫情高原期，台中飯店推超優惠「長榮祭出入住買1送1」。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

台中雖疫情仍在高原期，但飯店業者狂推優惠力抗疫情，台中長榮桂冠酒店祭出住房買一送一搶客；麗寶樂園渡假區春季線上旅展6/13截止，雙人摩天輪券、馬拉灣超低門票優惠雙享套票，以及探索世界季卡買３個月再加送３個月，最低下殺3.5折。

台中長榮飯店表示，即日起至6月30日止，台中長榮桂冠酒店推出「長榮第二個家住房專案」，平日入住高級雙人房每晚只要4998元，可享連續入住兩晚或是一晚入住兩間，等同雙人房每晚只要2499元享有早餐，預定此專案，可再獨享長榮航空機能防護衣限量加價購每件1222元。

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▲麗寶樂園渡假區春季線上旅展到6月13日截止，園區推原價7600元「雙人水陸暢遊卡」線上旅展買只要4999元。（圖／業者提供）

麗寶樂園渡假區春季線上旅展到6月13日截止，園區推原價7600元「雙人水陸暢遊卡」線上旅展買只要4999元，探索世界、馬拉灣開園期間內無限次入園玩樂一整年，無論平假日、暑假旺季不用排隊就能憑卡入園。麗寶福容大飯店推出「雙人麗寶假期」6999元，包含精緻客房雙人住宿一泊二食以及馬拉灣及探索世界雙園擇一門票兩張。

▲麗寶福容大飯店推出「雙人麗寶假期」6999元。（圖／業者提供）