南投跟騷法首例羈押！恐怖情人狂Call、盯梢騷擾　點汽油彈GG了

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

《跟騷法》上路後南投首例羈押！南投陳姓男子為與陳姓前女友復合，1日當天傳LINE恐嚇「若不接電話，就到你家放火燒車子」、以及狂打電話數十通騷擾；女子不堪其擾，遂向埔里分局報案。孰料警方受理後，陳男仍於7日前往女方住處，以打火機欲點燃汽油瓶恐嚇，警方獲報後當即逮人，並依《跟騷法》、《家暴防治法》聲請羈押獲准。

▲陳男遭警方告誡後，仍前往前女友住處燃放汽油彈。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方調查，陳男分手後心有不甘，1日先傳訊息恐嚇，「若不接我電話，就到你家放火燒車」，隨後還撥打電話數十通瘋狂騷擾，甚至前往女子工作場所外長時間盯梢；女方不堪其擾，只好報警處理。由於《跟騷法》已於1日正式上路，警方受理後，即依規定製作筆錄並至系統通報，局長黃永志獲悉後，也指示積極查處，確保女子人身安全，除在女方駐所設置巡邏箱加強巡守外，同時清查陳男可能投訴旅店，並於2日順利帶回陳嫌訊問。

警方指出，由於雙方先前已有家暴案件，女方已提出保護令聲請尚待審理，審酌本次情狀，女方有遭受暴力之急迫危險，因此當下立即以書面告誡，禁止陳男對被害人實施身體、精神騷擾或其他不法侵害行為、遠離令等保護措施。

詎料陳男仍於7日再次前往被害人陳女住處以打火機欲點燃自製汽油瓶恐嚇，並破壞室內監視錄影設備後離去，陳女再度報案，警方隨即報請臺灣南投地方檢察署鄭文正檢察官指揮偵辦，並於8日晚間8時許遠赴新北市八里區拘提陳嫌到案，南投地檢署依《跟蹤騷擾防制法》、《家庭暴力防治法》向法院聲押陳嫌獲准，也是南投縣《跟騷法》施行首起羈押案例。

黃永志表示，《跟騷法》是被害人保護的里程碑，也是性別暴力防治的一塊重要拼圖，為保護個人身心安全、生活私密領域及資訊隱私能夠免受侵擾，一廂情願、過度追求的行為，不是愛的表現，不僅可能觸法，也會收到警方的書面告誡與法院的保護令，違反者最高可處5年以下有期徒刑，並引入預防性羈押制度，南投縣警方將持續強化執行跟蹤騷擾防制工作，以保障民眾安全、打擊性別暴力，建構友善生活環境。

另外，民眾若遭到「反覆、持續、與性或性別相關」的8種跟蹤騷擾行為，如監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等，只要符合其中一項，並對特定人反覆或持續實施與性別有關，違反其意願，使其心生畏怖足以影響其日常生活或社會活動，即可報警尋求幫助。警方呼籲，民眾如果遇到跟蹤騷擾行為，儘可能不要落單，將相關過程以錄音、錄影方式記錄下來，撥打110報案電話，讓員警在第一時間介入協助。