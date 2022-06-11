　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投跟騷法首例羈押！恐怖情人狂Call、盯梢騷擾　點汽油彈GG了

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

《跟騷法》上路後南投首例羈押！南投陳姓男子為與陳姓前女友復合，1日當天傳LINE恐嚇「若不接電話，就到你家放火燒車子」、以及狂打電話數十通騷擾；女子不堪其擾，遂向埔里分局報案。孰料警方受理後，陳男仍於7日前往女方住處，以打火機欲點燃汽油瓶恐嚇，警方獲報後當即逮人，並依《跟騷法》、《家暴防治法》聲請羈押獲准。

▲▼恐怖情人狂叩騷擾盯梢前女友 檢警聯手 南投跟騷法首例羈押。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲陳男遭警方告誡後，仍前往前女友住處燃放汽油彈。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方調查，陳男分手後心有不甘，1日先傳訊息恐嚇，「若不接我電話，就到你家放火燒車」，隨後還撥打電話數十通瘋狂騷擾，甚至前往女子工作場所外長時間盯梢；女方不堪其擾，只好報警處理。由於《跟騷法》已於1日正式上路，警方受理後，即依規定製作筆錄並至系統通報，局長黃永志獲悉後，也指示積極查處，確保女子人身安全，除在女方駐所設置巡邏箱加強巡守外，同時清查陳男可能投訴旅店，並於2日順利帶回陳嫌訊問。

警方指出，由於雙方先前已有家暴案件，女方已提出保護令聲請尚待審理，審酌本次情狀，女方有遭受暴力之急迫危險，因此當下立即以書面告誡，禁止陳男對被害人實施身體、精神騷擾或其他不法侵害行為、遠離令等保護措施。

詎料陳男仍於7日再次前往被害人陳女住處以打火機欲點燃自製汽油瓶恐嚇，並破壞室內監視錄影設備後離去，陳女再度報案，警方隨即報請臺灣南投地方檢察署鄭文正檢察官指揮偵辦，並於8日晚間8時許遠赴新北市八里區拘提陳嫌到案，南投地檢署依《跟蹤騷擾防制法》、《家庭暴力防治法》向法院聲押陳嫌獲准，也是南投縣《跟騷法》施行首起羈押案例。

黃永志表示，《跟騷法》是被害人保護的里程碑，也是性別暴力防治的一塊重要拼圖，為保護個人身心安全、生活私密領域及資訊隱私能夠免受侵擾，一廂情願、過度追求的行為，不是愛的表現，不僅可能觸法，也會收到警方的書面告誡與法院的保護令，違反者最高可處5年以下有期徒刑，並引入預防性羈押制度，南投縣警方將持續強化執行跟蹤騷擾防制工作，以保障民眾安全、打擊性別暴力，建構友善生活環境。

另外，民眾若遭到「反覆、持續、與性或性別相關」的8種跟蹤騷擾行為，如監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等，只要符合其中一項，並對特定人反覆或持續實施與性別有關，違反其意願，使其心生畏怖足以影響其日常生活或社會活動，即可報警尋求幫助。警方呼籲，民眾如果遇到跟蹤騷擾行為，儘可能不要落單，將相關過程以錄音、錄影方式記錄下來，撥打110報案電話，讓員警在第一時間介入協助。

▲▼恐怖情人狂叩騷擾盯梢前女友 檢警聯手 南投跟騷法首例羈押。（圖／記者高堂堯翻攝）

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
快訊／台中男「拿刀刺胸」女友也濺血！　他送醫後確診
台灣水果太甜全因時代不同了！　專家認「1作物」糖度真的高
確診者叫外送用現金付款　她蹲門口撿零錢火大：還站旁邊笑
小賈斯汀驚爆罹罕病！　「臉歪嘴斜」面癱模樣曝光
大尺度女Coser偷吃攝影師　性交畫面「沒剪乾淨」遭狠甩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／女友勸就醫他不依　男揮刀2人受傷...送醫才知確診

婦陳屍鯉魚潭水庫50米溢洪道底　消防人員黑夜冒雨垂降運屍

南投跟騷法首例羈押！恐怖情人狂Call、盯梢騷擾　點汽油彈GG了

婦陳屍電動輔助椅旁「搶命80分鐘不治」　頂樓墜下喪命夫淚崩

30人搭9車夜襲！持棍棒狂沿路砸店　萬華3養生館「被裝潢」

移工仲介夫婦被殺！兇嫌冷血一句話找到「2屍4命」　1疑點恐有共犯

KMT前高層被狼犬猛咬20處裂傷！妻穿睡衣發狠搏鬥　飼主遭判3個月

移工仲介利潤爆「2屍4命」命案　無良兇嫌逃亡畫面：心虛3度回頭看

林義傑說法被戳破　律師3點分析打臉「從超馬好手變一路好走！」

泰女來台念書嫁移工夫「懷5月龍鳳胎」　一家4口遭棄屍BMW後車廂

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

超想哭！網紅愛美動刀失敗4次　飛韓國削骨「痛到懷疑人生」

隨口問一句話…藍心湄「全部送妳」 楊繡惠：像中樂透！大讚超豪爽

快訊／女友勸就醫他不依　男揮刀2人受傷...送醫才知確診

婦陳屍鯉魚潭水庫50米溢洪道底　消防人員黑夜冒雨垂降運屍

南投跟騷法首例羈押！恐怖情人狂Call、盯梢騷擾　點汽油彈GG了

婦陳屍電動輔助椅旁「搶命80分鐘不治」　頂樓墜下喪命夫淚崩

30人搭9車夜襲！持棍棒狂沿路砸店　萬華3養生館「被裝潢」

移工仲介夫婦被殺！兇嫌冷血一句話找到「2屍4命」　1疑點恐有共犯

KMT前高層被狼犬猛咬20處裂傷！妻穿睡衣發狠搏鬥　飼主遭判3個月

移工仲介利潤爆「2屍4命」命案　無良兇嫌逃亡畫面：心虛3度回頭看

林義傑說法被戳破　律師3點分析打臉「從超馬好手變一路好走！」

泰女來台念書嫁移工夫「懷5月龍鳳胎」　一家4口遭棄屍BMW後車廂

大谷翔平使用「PitchCom」聽按號　手套遮耳動作引熱議

快訊／女友勸就醫他不依　男揮刀2人受傷...送醫才知確診

家寧洗碗出意外「刀割手指」血流不止！　Andy驚醒反應讓她感動哭了

男車長偷拍女列車長竟稱「想打那兩顆籃球」　台鐵啟動調查

G4開打勇士完了？這裁判執法塞爾提克15勝1負

教士小聯盟約重簽卡諾！主帥：他有實力

嘉義永慶高中會考7人作文滿級分　1／4可上明星高中

前北約秘書長：烏俄戰爭可能導致「北京延後侵台」

柯瑞連發Logo shot還「打排球」　勇士G4變陣換小波特先發

婦陳屍鯉魚潭水庫50米溢洪道底　消防人員黑夜冒雨垂降運屍

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

社會熱門新聞

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

泰女來台念書嫁移工夫　遭棄屍BMW後車廂

男女遭棄屍高鐵站前　原因曝光

高鐵站前2屍4命　嫌「已逃回泰國」

夫妻2屍4命　嫌冷靜逃亡身影曝

即／顏正國直播怒轟：不要臉　合夥人提告了

高鐵站前「2屍4命」女懷龍鳳胎　夫妻陳屍後車廂

林義傑說法被戳破　律師3點分析打臉

桃園2屍4命　孕婦生前最後畫面曝

移工仲介利潤爆「2屍4命」命案　無良兇嫌心虛3度回頭看

外送員向錢莊借錢買股票慘賠　年利率763%狂吸血

妻下海養夫　30年後突收1通知怒離婚

小女警驚天一撞調解最終局！100萬買下賓士

桃園高鐵雙屍案　夫妻頭部遭鈍擊

更多熱門

相關新聞

即／害6車連撞1死3傷　19歲男裁定羈押

即／害6車連撞1死3傷　19歲男裁定羈押

國道3號於昨日（9）凌晨3時59分許，在北向226.7公里（南投路段），發生2輛自小客車和4輛大型車輛追撞的重大連環車禍，共造成1人死亡、1人重傷、2人輕傷，肇事19歲葉姓男子被測出酒測值高達0.51mg/L，南投地檢署昨日向法院聲請羈押，法院認為葉男犯罪嫌疑重大、肇事後仍移動車輛數百公尺遠，與常情有違，有逃亡之虞，且尚在偵查初始階段，為確保將來偵查之進行，故認有羈押之原因及必要，於昨晚10時許裁定予以羈押獲准。

確診1歲嬰打翻火鍋　全身13%燙傷

確診1歲嬰打翻火鍋　全身13%燙傷

南投+1530！確診身亡最少領20萬元

南投+1530！確診身亡最少領20萬元

遭控跟騷法　台中已婚男：是圈套

遭控跟騷法　台中已婚男：是圈套

即／南投縣高中以下遠距延至6/17

即／南投縣高中以下遠距延至6/17

關鍵字：

南投跟騷法恐怖情人

讀者迴響

熱門新聞

台大醫：「1原因」有些人不易染疫

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

前公司反擊波特王不實指控！　　

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

他會考沒1科及格　但作文拿下「全國唯一」滿級分

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

泰女來台念書嫁移工夫　遭棄屍BMW後車廂

大尺度女Coser偷吃攝影師被甩　反怨男友

喬傑立都社內戀愛！王少偉不忍爆料了

波特王預告公布證據　宣戰前東家：你選的路

男女遭棄屍高鐵站前　原因曝光

琳妲爆孫生猛料　許藍方秒認同

醉男性騷被吼　變成4狀漢瘋打2女

高鐵站前2屍4命　嫌「已逃回泰國」

夫妻2屍4命　嫌冷靜逃亡身影曝

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面