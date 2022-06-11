快篩實名制一天僅售10萬份　陳時中：下周一起「取消單雙號分流」

記者嚴云岑／台北報導

鑑於家用抗原快篩試劑中央的庫存及國內貨源充裕，加上快篩實名制購買潮趨緩，指揮中心今（11）日宣布取消單雙號分流限制，下週一（6/13）起民眾持健保卡都可到藥局購買。指揮官陳時中表示，快篩實名制每天供應40萬份，但現在一天只售出10萬份，因此自下週一起取消單雙要分流，讓大家都能更方便購得。

指揮中心進一步說明，為因應民眾需求且讓民眾買到平價的家用抗原快篩試劑，指揮中心於今(2022)年4月28日推出家用抗原快篩試劑實名制，之後於6月6日開始實施第2輪，並將每日於藥局販售的份數，從原先78份增加至117份，讓更多有購買需求之民眾，均能買到平價的實名制家用抗原快篩試劑。

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▲6/13起家用快篩實名制取消單雙號分流購買限制。（圖／指揮中心提供）

惟當時囿於國內家用抗原快篩試劑的貨源尚不夠充裕，因此比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。目前指揮中心向國外採購與徵用之數量已到貨逾2億劑，且國內廠商製造產能亦已提升，國內快篩試劑已相當充足，因此自6月13日起，取消購買單雙號限制，民眾可自行依需求選擇購買日期。

指揮中心指出，目前家用抗原快篩試劑實名制依循口罩實名制1.0於藥局通路販售，販售地點有全國4,826家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡/居留證之民眾，均可至藥局/衛生所購買；每輪每位民眾可購買1次(可代購)，1份5劑，每份售價500元(醫材原則售出，概不退換)，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。