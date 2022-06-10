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快訊／新竹11歲男童患MIS-C　休克合併視覺幻覺「閉眼看到招財貓」

▲▼新竹台大分院新竹醫院近日收治一位兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案。（圖／台大新竹分院提供）

▲新竹台大分院新竹醫院近日收治一位兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案。（圖／台大新竹分院提供）

記者嚴云岑／台北報導

兒童多系統發炎症候群（MIS-C）再增一例！台大新竹分院近日收治一名11歲男童，確診1個月後出現持續發燒4日，伴有眼睛紅、草莓舌以及頸部淋巴結腫大等症狀，入院後合併有心臟衰竭與休克現象，且在高燒期間經常扮有視覺異常幻象，住院期間更表示會在閉眼數分鐘後看到招財貓與其招手，所幸在兒科團隊全力搶救下，症狀已逐步穩定。

疾管署統計資料顯示，今年以來台灣兒童新冠病毒感染人數已突破五十萬人，儘管大多數個案為輕症患者，僅有數日發燒或是呼吸道症狀，居家休息就已痊癒，但近日有病童陸續出現MIS-C症狀。

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小兒感染科陳文發醫師表示，兒童多系統發炎症候群通常在新冠病毒染疫孩童疾病痊癒2至6週的期間發生，詳細的致病機轉尚不明確，推測可能跟病毒感染後體內的免疫風暴有關，會導致全身多系統的發炎症狀，約有三分之一個案合併有休克症狀，需要入住加護病房治療。

參與治療團隊的小兒部陳麒年醫師表示，該名11歲男童入院後合併有心臟衰竭與休克現象，立即收治於兒童加護病房治療，小兒心臟科傅俊閔醫師在病童入院當日就立即診斷其患有MIS-C重症。除了休克外，病童症狀還合併有心包膜積水與肺水腫現象。給予免疫球蛋白、靜脈類固醇與強心劑等藥物治療。

住院期間，男童表示會在閉眼後數分鐘還持續看到招財貓跟他招手，或看到異常的人影。有鑒於新冠病毒會合併腦炎等問題，兒科重症團隊會診小兒神經科評估腦部併發症的可能，安排了腦電圖以及腦部核磁共振攝影檢查後，初步排除嚴重腦部併發症之危險，所幸病童在高燒與休克症狀改善之後，視覺異常現象也陸續消失。

依據指揮中心統計，截至6/9兒童重症累積42例，17人死亡；重症個案分別有18例腦炎、9例肺炎、3例敗血症、4例哮吼、5例家中死亡、2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）、2例MIS-C。

新竹台大分院小兒部提醒，家中有小孩的家長若發現孩童在感染後又再次持續發燒，伴隨著皮膚疹、眼睛發紅、草莓舌、腹痛或休克等症狀，須儘速就醫評估是否罹患兒童多系統發炎症候群。

▲▼MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

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