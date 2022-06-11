快訊／本土病例下降「死亡數再創新高」？　陳時中14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/11）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。昨日總通報病例數下降，但死亡數卻連2日攀升，今日死亡數是否再創新高？下午指揮中心有望說明。

中央流行疫情指揮中心昨10日公布新增6萬8311例本土病例，另增213例死亡再創新高。本土病例中，僅台中市破萬例，原本都在萬例區間徘徊的高雄市與新北市，均跌到萬例以下，分居病例通報數二、三名。台北更僅增4891例，在各縣市病例通報中排名第7名，落在台南、桃園與彰化之後。今日是否所有縣市都跌到萬例以下？下午有望揭曉。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨召開專家會議，會中決議將第二劑5-11歲兒童疫苗間隔4-8周以上，且若第1劑接種後出現嚴重不良反應，可與第一劑接種不同廠牌，；另開放第一類醫事人員接種第二次追加劑。

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國內目前通過兒童可使用疫苗有兩種，分別為6~11歲可打的半劑量莫德納以及5~11歲可打的兒童劑型輝瑞／BNT疫苗。莫德納疫苗5月2日開放接種，5月30日就已經超過4週，至於輝瑞疫苗5月25日開打，滿4週時間為為6月22日，但是考量行政流程，例如同意書與學校地點時程安排等，估計要兩週準備時間，最快6月下旬可接種。

至於第一類接種對象醫事人員（含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員)）第二次追加劑，莊人祥表示，為提升醫療工作者對於COVID-19之免疫保護力，並使珍貴疫苗資源有效運用，可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑，建議與第一次追加劑間隔5個月。

指揮中心發言人莊人祥表示，醫事人員接種二次追加劑，還需正式發公文等相關行政，估計要一週準備時間，最快6月中旬可接種。