24歲準拳王決賽中突「暴打角落空氣」　緊急送醫2天身亡

記者趙蔡州／綜合報導

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南非一名24歲拳擊手西米索（Simiso Buthelezi）5日參加一場輕量級拳王爭霸戰，賽事中他一直處於優勢，甚至在第10回合把對手打到跌出繩邊，不料下一秒他卻突然開始朝「空氣」瘋狂揮拳，裁判見狀立刻中止比賽。西米索事後被送醫檢查，被送到醫院時已經昏迷，住院2天後宣告不治。

綜合外媒報導，西米索以4勝0敗的戰績參加WBF輕量級非洲拳王冠軍戰，比賽中面對敵手西弗西勒（Siphesihle Mntungwa）他一直處於優勢，儘管在第10回合時他被擊中下巴，他仍奮勇把西弗西勒打到跌出繩邊，使得裁判必須介入讓兩人分開。

當西弗西勒回到場中，裁判宣布比賽繼續時，西米索卻離奇的把目光轉向擂台角落，接著開始朝空無一人的擂台角落左右揮拳。詭異的情況讓西弗西勒都不知道要不要攻擊，裁判見狀則是馬上中止比賽，宣布比賽由西弗西勒獲勝，並請工作人員立刻將西米索送醫。

▲西米索的教練表示，西米索比賽前的狀態非常好，感覺沒有任何不妥的地方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

西米索被送到醫院時已經陷入昏迷，根據南非拳擊協會（BSA）8日發布的聲明證實，西米索7日晚間不幸在南非德班的醫院病逝。聲明還透露，西米索經檢查後，發現有腦部受傷造成內出血的情況，醫院給予了他最好的治療，但他7日仍宣告不治。

西米索的教練事後表示，西米索在訓練及比賽中都看不出有不妥之處，在意外發生前他甚至一直處於優勢地位，「老實講，我真的沒有辦法解釋，西米索究竟發生了什麼，他比賽前的狀態非常好，感覺沒有任何不妥的地方，真的令人困惑」。

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