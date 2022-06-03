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睡不好怎麼辦？　專家：用對「它」只要十分鐘就能改善

▲▼睡不好怎麼辦？　專家：用對「它」只要十分鐘就能改善

【企劃特輯】

余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺（現改名為余泳澐）多年來飽受癌症病痛折磨，化療做了70次，一度瘦到皮包骨，臉頰凹陷、黑眼圈明顯，甚至連站都站不住，「前陣子真的很嚴重，睡不好也吃不下，我弟都叫我骷髏人！」余苑綺無奈說著。

頻繁進出醫院的生活，加上家裡還有兩個小小孩要照顧，余苑綺壓力大到心神不安，想東想西導致睡眠品質差，這樣的惡性循環對健康影響甚鉅。余苑綺身邊的親朋好友紛紛提供小妙招讓她試試，其中，許多藝人解決失眠問題的法寶：「石墨烯眼罩」在她身上發揮了莫大的功效！

https://www.youtube.com/watch?v=IkzcSzJ75qs

石墨烯升溫快 釋放遠紅外線促進循環

PP波瑟楓妮「石墨烯4D人臉眼罩」通過衛福部核准，採蜂巢式石墨烯結構，百分之百保留石墨烯的超導特性，釋放遠紅外線波長，將能量傳導至眼部，進而在五秒內便達到眼周立即有感的升溫狀態。遠紅外線波長並可促進恢復老化破損的血管壁，達到增加血流量與流速的效果，促進血液循環。

余苑綺驚喜地發現，「用了好一陣子以後，黑眼圈有比較消，然後精神也比較好。早上起來，鼻子不會那麼不舒服。睡眠的時間真的有增加，也睡得比較好！」

▲▼睡不好怎麼辦？　專家：用對「它」只要十分鐘就能改善

再次出現在鏡頭前，余苑綺臉色紅潤，體力也比之前好多了。使用石墨烯4D人臉眼罩找回睡眠品質的她，白天的倦怠、情緒煩躁和難以專注等不適症狀都獲得顯著的改善。余苑綺開心分享，「釋放壓力跟睡眠，真的是非常重要的一件事情。有精神才能面對每一天的挑戰！」

▲▼睡不好怎麼辦？　專家：用對「它」只要十分鐘就能改善

▲石墨烯4D人臉眼罩採蜂巢式石墨烯結構，百分之百保留石墨烯的超導特性。【momo超值優惠組】

血液循環順暢　就能眼亮鼻通氣色好　

血液循環變好後，不只眼部問題解決，連鼻塞的狀況都一併處理，無論是過敏性鼻炎引發的熊貓眼，或是鼻癢、流鼻水、打噴嚏等症狀，皆能有所好轉，進而改善注意力不集中以及睡眠障礙的惱人問題。

▲▼睡不好怎麼辦？　專家：用對「它」只要十分鐘就能改善

▲遠紅外線深層穿透，就像臉部做SPA，連鼻塞都能得到改善。

▲▼睡不好怎麼辦？　專家：用對「它」只要十分鐘就能改善

▲「PP石墨烯4D人臉眼罩」在電視節目「大老闆聯盟」中介紹獲得與會來賓的讚賞！
 

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關鍵字：

石墨烯眼罩余苑綺

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