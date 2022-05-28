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「眼睛痠澀、鼻塞、失眠」長期無解？專家：用「它」十分鐘就能改善

▲失眠長期無解？專家：用「它」就能改善。（圖／宏睿國際提供）

 【企劃特輯】

現代人工作生活壓力大，加上3C產品使用過度，容易引起眼睛痠澀疲勞、毫無光采，更嚴重的，甚至牽連到整張臉都委靡不堪，猶如衰神上身！想要廣結人緣、增強桃花，其實一點都不難，只要聰明運用石墨烯小法寶，每天十分鐘，在家就能擁有一雙愛笑的眼睛！

眼神黯淡、眼角細紋、眼周浮腫　 青春的隱形殺手

眼睛絕對是五官中最重要的一部分，清晰的視力、明亮的神采都是自信心的來源。但隨著年齡增加，眼部問題卻逐漸顯現，黑眼圈、細紋、浮腫、眼袋等一一找上門，這些隱形殺手正在吞噬你我的青春。

▲失眠長期無解？專家：用「它」就能改善。（圖／宏睿國際提供）

▲眼睛是靈魂之窗，如果你有以上症狀，就表示使用過度，必須時時刻刻保護眼睛免於受到傷害。【官方超值優惠組】

遮瑕無用　 石墨烯眼罩從根本解決才能一勞永逸

許多人碰上這類問題，會選擇使用遮瑕膏一層又一層塗抹覆蓋，但眼周肌膚的損傷絕不是這麼輕易就能遮掩，頂著一張大花臉反而更顯尷尬。若要從根本解決眼睛問題，專家建議使用最新黑科技HSG石墨烯產品，由裡到外，讓青春光采自然透出。

懶人福音　啥都不做就能變美

PP 波瑟楓妮的「石墨烯4D人臉眼罩」通過衛福部核准，將石墨烯原礦石磨粉後，使用精密儀器對石墨烯進行物理剝離至微米級大小，再抽絲織入紗線中，成為石墨烯布料。

石墨烯4D人臉眼罩採蜂巢式石墨烯結構，百分之百保留石墨烯的超導特性，釋放遠紅外線波長，與人體波長結合，將能量傳導至眼部，進而在五秒內便達到眼周立即有感的升溫狀態。遠紅外線波長並可促進恢復老化破損的血管壁，達到增加血流量與流速的效果，更能深入淋巴結，促進血液循環。

▲失眠長期無解？專家：用「它」就能改善。（圖／宏睿國際提供）

▲石墨烯4D人臉眼罩採蜂巢式石墨烯結構，百分之百保留石墨烯的超導特性。 【東森超值優惠組】

血液循環順暢　 就能眼亮鼻通氣色好

血液循環變好後，不只眼部問題解決，連鼻塞的狀況都一併處理，無論是過敏性鼻炎引發的熊貓眼，或是鼻癢、流鼻水、打噴嚏等症狀，皆能有所好轉，進而改善注意力不集中以及睡眠障礙的惱人問題。

▲失眠長期無解？專家：用「它」就能改善。（圖／宏睿國際提供）

▲遠紅外線深層穿透，就像臉部做SPA，連鼻塞都能得到改善。

仿真按摩手感猶如行動SPA　 走到哪按到哪

專家證實，石墨烯能蓄熱升溫，釋放出遠紅外線光波。將石墨烯材質織入眼罩布料內，便能幫助頭頸部的深層循環，隨時享受蒸氣按摩，每天只要十分鐘，高眼壓與乾眼、痠澀問題都能獲得改善，使用便利還確保了安全性。

此外，PP 波瑟楓妮更獨家開發出4D眼鼻貼合的眼周能量點設計，針對眼周穴位點喚活眼部神采，幫助眼睛黑白分明，光采晶瑩。仿真按摩手感猶如行動眼部SPA，舒緩用眼過度的疲勞，注入激活能量，讓眼部肌膚膨彈緊緻，散發青春光澤。

▲失眠長期無解？專家：用「它」就能改善。（圖／宏睿國際提供）

▲獨家4D眼鼻貼合的眼周能量點設計，仿真按摩手感猶如行動眼部SPA。

▲失眠長期無解？專家：用「它」就能改善。（圖／宏睿國際提供）

▲「PP石墨烯4D人臉眼罩」在電視節目「大老闆聯盟」中介紹獲得與會來賓的讚賞！

「石墨烯4D人臉眼罩」這裡買：
●官方超值優惠組： https://ppweb.tw/aj7KT
●東森購物網優惠組： https://chshop.work/u2lQn
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367

https://www.youtube.com/watch?v=IkzcSzJ75qs

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關鍵字：

石墨烯失眠懶人血液循環氣色疲勞

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