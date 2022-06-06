國旅補助「1晚最多折1300元」7／15上路！住長榮買高鐵票再打6折

▲高鐵與長榮桂冠酒店合作推出限量優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

暑假即將到來，交通部觀光局也將於7月15日起推出國旅補助振興計畫，長榮酒店與台灣高鐵跨界合作，即日起於長榮酒店官網預訂6/7到8/31住房，就可在同筆訂單內以最低6折加購高鐵車票，三個月每月再加碼推出「你住宿‧我抽獎」活動，幸運得獎者可得免費住宿券及高鐵乘車券。

觀光局於7月15日到12月15日推出國旅振興計畫，提供平日(週日至週四)住宿補助，每人每晚可補800元，還有加碼方案，包括入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅館以及使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等5項，符合條件者可加碼再補500元，最高每房每晚可折抵1,300 元 。

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配合暑假及國旅振興，長榮桂冠酒店與高鐵合作，推出限時優惠，消費者只要在官網預訂6/7到8/31住房，並於同筆訂單內加購高鐵車票，搭乘時間為6月可享6折優惠，搭乘時間為7、8月則可享65折優惠。

▲▼配合暑假到來，長榮桂冠酒店推出多項優惠。（圖／長榮提供）

長榮桂冠酒店(台中)也祭出28折起優惠，平日雙人入住標準樓層高級客房只要$2,599(不含早餐)，長榮文苑酒店(嘉義)主打透過官網訂房最低價，平日雙人入住豪華客房$4,460起，每房再加贈$300餐飲抵扣券。

台糖長榮酒店(台南)推出平日雙人入住豪華客房一晚$3,599起，每房贈送懷舊茄芷野餐袋，內含雙人份精緻點心。長榮桂冠酒店(基隆)推出平日雙人入住海景客房$3,999起；長榮桂冠酒店(台北)推出13坪高級套房，平日雙人入住只要$4,088起；長榮鳳凰酒店(礁溪)平日雙人入住高級洋式客房一泊二食$9,200起。

凡於8/31前至長榮酒店官網預訂國內任一家酒店6/7～8/31住房且加購同期間高鐵車票的消費者，退房後將依官網訂單編號自動取得「你住宿‧我抽獎」抽獎資格，各酒店每月都將抽出一名得獎者，獨得免費住宿券1張及高鐵標準車廂免費乘車券2張，每月得獎名單將於次月5日(7/5、8/5、9/5)抽出，並公布在各酒店官網及臉書粉絲團專頁。