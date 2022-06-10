　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

香格里拉對話登場　美中防長舉行雙邊會「可能談到台灣」

▲▼ 因疫情停辦2年的「香格里拉對話」亞洲安全會議今年恢復舉辦，會議10日起在新加坡香格里拉飯店舉行。（圖／路透）

▲「香格里拉對話」亞洲安全會議今年恢復舉辦，會議10日起在新加坡香格里拉飯店舉行。（圖／路透，下同）

中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電

因疫情停辦2年的「香格里拉對話」亞洲安全會議今天在新加坡登場。將在大會發表演講的美國國防部長奧斯汀今天先與東協防長在場邊舉行多邊會議，預計傍晚與中國國防部長魏鳳和會面。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議今天至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行。主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）表示，作為亞太地區主要安全峰會，活動聚集來自亞太、歐洲、北美等地區的國防部長、資深官員及企業領袖與安全專家，一同討論關鍵安全議題。

奧斯汀（Lloyd Austin）11日將以「美國印太戰略的下一步」為題在大會發表演講，魏鳳和接著在12日以「中國對區域秩序的願景」為主題發表演講。美中競爭加劇，近來在多項議題上爭鋒相對，兩人演講內容備受關注。

美國國防部一名發言人今天下午向媒體證實，奧斯汀與魏鳳和預計今天傍晚在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會。

外界預期，會議內容將涉及台灣等議題。

▲▼ 因疫情停辦2年的「香格里拉對話」亞洲安全會議今年恢復舉辦，會議10日起在新加坡香格里拉飯店舉行。（圖／路透）

奧斯汀今天馬不停蹄在場邊舉行多場會議，發言人指出，包括與東協國家（緬甸除外）舉行防長會議，以及與新加坡、印尼、越南等國舉行雙邊會議。

發言人表示，預期美國與東協防長會議將觸及烏克蘭、緬甸等議題。

此外，在俄烏戰爭延燒、美中競爭加劇之際，IISS表示，今年香格里拉對話將提供來自逾40國的出席人士與全球防衛政策制定者面對面討論的重要機會，預計有500人左右到場出席。

日本首相岸田文雄將於今晚在大會發表專題演講，日媒先前披露，岸田將在大會上表態推進提升海上安保能力的技術合作。有關烏克蘭局勢，他將表示同樣情況也可能在東亞發生，並將指出台海和平穩定的重要性。

烏克蘭總統澤倫斯基11日將以視訊方式發表特別演講，曾在2016年至2020年擔任烏克蘭駐新加坡大使的烏克蘭副外長塞尼克（Dmytro Senik）也是與會者之一。據了解，俄羅斯未有官員出席。

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
快訊／小女警100萬買下賓士車！　Juke喬不攏將走國賠
快訊／法國參議員稱台灣「國家」　代表處更名不是問題
有人上鉤了！　裝熟魔人見她丟1問題「還道歉」
5歲童腹瀉、嘔吐掛急診「醫竟讓他吃冰棒」！　結果超意外
快訊／快篩「沒C線」！　批號、廠牌公布緊急回收
29歲外送員借錢買股票慘賠！　年利率763%狂吸血
快訊／江坤宇快篩陽重挫兄弟戰力　內野主力快倒光
快訊／本土+68311「各縣市分佈曝」　僅1縣市破萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓大邱爆炸案主謀身分曝！他敗訴「挾怨報復」　計畫炸死勝訴律師

香格里拉對話登場　美中防長舉行雙邊會「可能談到台灣」

朋友好心邀他來住 　變態男「床頭裝針孔攝影機」手機偷窺人妻

M＆M賓州工廠意外！2員工「掉進巧克力漿」出不來　消防員挖洞救出

英情資：馬力波恐爆霍亂　北頓內茨克激戰「俄已掌控多數地區」

越獄犯「上節目嗨聊」爆紅！痛訴坐牢17年快發瘋　警方急壞

義大利私人直升機「光點消失」失聯！　機上7人下落不明

人妻付不出來嫁妝被公婆放火燒死　爸趕到現場只救出「一條腿」

北韓發燒患者銳減「首度降至4萬」！　累計434萬例僅71人死亡

馬斯克曝「人生最慘1年」！特斯拉差點沒了　靠2關鍵度過危機

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

南韓大邱爆炸案主謀身分曝！他敗訴「挾怨報復」　計畫炸死勝訴律師

香格里拉對話登場　美中防長舉行雙邊會「可能談到台灣」

朋友好心邀他來住 　變態男「床頭裝針孔攝影機」手機偷窺人妻

M＆M賓州工廠意外！2員工「掉進巧克力漿」出不來　消防員挖洞救出

英情資：馬力波恐爆霍亂　北頓內茨克激戰「俄已掌控多數地區」

越獄犯「上節目嗨聊」爆紅！痛訴坐牢17年快發瘋　警方急壞

義大利私人直升機「光點消失」失聯！　機上7人下落不明

人妻付不出來嫁妝被公婆放火燒死　爸趕到現場只救出「一條腿」

北韓發燒患者銳減「首度降至4萬」！　累計434萬例僅71人死亡

馬斯克曝「人生最慘1年」！特斯拉差點沒了　靠2關鍵度過危機

蕭敬騰長居成都　吳宗憲下重話：你是發瘋了嗎？

第二次全國青少年分齡賽14日開打　全中運冠軍郭冠麟拼國手

小女警撞車進階賓士妹！100萬買下事故車　Juke喬不攏將走國賠

香港政府撤銷3人勳銜　包含戴耀廷、楊森及單仲偕

吳鳳點破「台灣人1缺點」　目睹這一幕嘆：國外從未聽過！

快訊／法國參議員稱呼台灣「國家」　代表處更名不是問題

屏東將恢復實體課程　家長灌爆縣長臉書「打1劑就變鐵金剛嗎」

連2天「受傷鴿子掉落陽台」！宋逸民夫妻曝救援步驟：真的很心疼

嘉惠聽障者！快篩陽性視訊問診　雲縣府推出「手語翻譯服務」

枯枝帆布克難賭場藏樹林　刮風下雨也要來...18賭客錯愕被逮

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

女球迷跳應援舞「嗨到露奶」慘了

她激情車震染HPV　車險公司須賠1.5億

廚房海綿細菌超多　建議改用這1物

「天選之人」解謎！全家都有症狀　她卻陰到底

通膨報告將公布　美股重挫638點

書只印圓周率　突登銷售榜第1名

德國官員：不會允許賓士落入中國手中

馬斯克揭他「噩夢般的一年」　靠2關鍵扳回人生

拜登現身談話秀　談槍枝管制

美陸戰隊軍機墜毀機上5人全死　否認載運核原料

BNT抗BA.4、BA.5　防住院效果87%

女生別邊洗澡邊小便！　醫曝恐怖後果

英國人妻「享受泥浴按摩」遭性侵　老公就在旁邊

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

更多熱門

相關新聞

女兒目睹爸和鱷魚搏鬥　瘋狂巴頭逃命

女兒目睹爸和鱷魚搏鬥　瘋狂巴頭逃命

馬來西亞54歲男子賈利(Bohri Jali)近來在河上修繕自家房屋時，突然遭到鱷魚攻擊，當下他瘋狂拍打鱷魚的頭，鱷魚才終於鬆開大口順利逃脫，嚇壞當時人也在現場的妻子和女兒。

一家三口旅遊騎大象　父死母子傷

一家三口旅遊騎大象　父死母子傷

泰國准在家種大麻　但對遊客喊NO

泰國准在家種大麻　但對遊客喊NO

香格里拉對話　聚焦台灣俄烏歧異

香格里拉對話　聚焦台灣俄烏歧異

世衛工作人員在緬甸遭槍殺

世衛工作人員在緬甸遭槍殺

關鍵字：

香格里拉對話安全峰會東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

網紅夫妻證實已和平離婚

屏東谷川大橋意外！21歲女33樓高墜落慘死

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

快訊／黑貓宅急便貨車墜落山谷　警消急救援

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

本土+68311　剩1縣市病例破萬

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

快訊／今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面