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外送員向錢莊借錢買股票慘賠！年利率763%狂吸血　警方出手了

▲▼外送員沉迷股票慘賠！急向地下錢莊借錢，年利率763%也借。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方趁著雙方相約見面時，至取款處埋伏蒐證，當場將地下錢莊業者以現行犯逮捕帶回偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名29歲的外送員吳男沉迷玩股票，因職業無法循正常管道向銀行借款，5月初起便向一家地下錢莊借款22萬，被預先扣除7萬後，實拿15萬，且每日需償還11000元，年利率高達763.18%。吳男事後根本無力償還，遭到錢莊放話要私下處理恐嚇，急向警方報案，警方趁雙方相約見面時逮到譚姓業者，依重利、恐嚇等罪送辦。

小港分局桂陽路派出所表示，7日接獲吳男報案，稱他自5月初起向地下錢莊借款，並約定期日還款，結果地下錢莊利息苛刻，根本無力償還，於是遭到對方恐嚇、威脅。

經了解，吳男急需用錢的原因是玩股票不知節制，再加上本身工作是外送員，無法循正常管道向銀行借款，遂將心思轉到地下錢莊。

▲▼外送員沉迷股票慘賠！急向地下錢莊借錢，年利率763%也借。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方趁著雙方相約見面時，至取款處埋伏蒐證，當場將地下錢莊業者以現行犯逮捕帶回偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

吳男向地下錢莊業者譚男（22歲）借款22萬元，除被預先扣除7萬元，實拿才15萬元，且每日需償還11000元，月利率相當於約63.59%、年利率763.18%。譚男趁吳男需錢急迫之際，收取暴利，宛如吸血水蛭一般。

警方展開偵辦並立即組成專案小組，趁著雙方相約見面時，至取款處埋伏蒐證，並於7日晚間8點多，當場將譚男以現行犯逮捕帶回偵辦。而譚嫌雖當場被警方查獲並帶返所偵辦，仍不思何錯之有，全案依重利、恐嚇等罪移送高雄地檢署偵辦。

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