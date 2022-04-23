特戰士官下屬驚爆借50萬「一位好班長被高利貸糟蹋」：真的很想哭

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍特戰吳姓士官疑似不堪高利貸追債，21日約錢莊鄭姓人員談判，竟涉嫌朝對方頭部連開2槍，再開車將人載到新北福和橋下丟包。一名自稱是吳嫌昔日下屬的網友22日在PTT爆料，他前前後後借了50萬給吳嫌，要不是部隊規定營外不當借貸就會汰除，吳嫌也不用這樣任人糟蹋，「一個這麼好的班長被高利貸搞成這樣，我真的很想哭。」

原PO在八卦版爆料，他特戰5年退伍，新聞中開槍的吳姓中士是他當時的班長，對方稱投資失利、信用破產，才會跑去借高利貸。有一次，吳嫌臉色很差地來找他聊近況，談到高利貸壓得自己喘不過氣。他聞言擔心班長想不開，主動借了40萬給對方，「這些錢就是不要讓他自殺，想辦法搞定高利貸。」

原PO說，高利貸死咬著吳姓班長不放，不斷開口要更多錢，還威脅「不繼續給就要去部隊鬧」，「部隊是這樣，只要營外不當借貸，就只能強迫退伍，直接滾蛋，什麼退伍金都沒有，當然只能繼續給人糟蹋。」

為此，原PO前後共借出50萬元，雖然錢拿不回來讓他很絕望，但更讓他難過的是，一位這麼好的班長被高利貸逼成這樣，「看他低頭被警察帶走，我真的很想哭。」

▲吳嫌低著頭，在警方戒護下移送。（圖／記者陳雕文攝）

許多網友看完紛紛大罵，「高利貸死全家」、「吃定你國軍身份，說實在的沒事別去碰地下的」，但也有人不以為然，「自己要跟高利貸借的，怪誰」、「不是阿，幹嘛跟高利貸借錢」、「借錢連本金都不還，怪高利貸？」、「所以他為什麼有槍？然後殺一個錢莊打工仔幹嘛？」、「你明知道無底洞還借他？」、「軍公教可以搞到連正規銀行借不到錢，能有多單純？」

原PO雖一度回覆「（吳嫌）因為投資失利，一屁股債、信用破產，才跑去借高利貸」。不過，根據目前追查進度，吳嫌隸屬陸軍航空特戰指揮部「天龍部隊」，不僅投資失利，還沉迷賭博，時常向地下錢莊借錢，欠下300多萬債務。

後來，家人幫忙償還債務後，吳仍不知悔改，再向錢莊借款20萬，但最後只拿到4萬，加上不滿利息過高，才約地下錢莊25歲鄭姓員工21日凌晨到北市和平東路巷內協調還款問題。

當天吳男赴約時，不僅暗藏槍彈自保，還找昔日已退伍的軍中同袍邱男幫忙開車把風，隨時準備支援接應。不久後，吳男開槍行兇，打電話通知邱接應，2人2車跟車一起開赴福和橋下。

隨後，吳將鄭男連人帶車丟包在橋下，邱則把吳男的車交還，隨後自行離去，結果吳一路開著自己的車到新店山區，被找到時還躺在車旁呼呼大睡。

▲警方找到人時，吳男躺在地上呼呼大睡。（圖／記者陳雕文翻攝）

案發之初，外界一度猜測吳男不甘地下錢莊吸血行徑，才會預謀這場殺人案。不過，吳男到案後矢口否認，稱是談判破裂一時氣憤才開槍。之後，邱男也被警方傳喚，但他辯稱只是依照指示幫忙開車，聽到吳男說「殺了人」，以為對方在開玩笑，才未放在心上。

檢方22日下午複訊後，認定吳男涉犯殺人未遂罪嫌、有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。邱男則被以共犯身分諭令交保5萬元。至於頭部中2槍的鄭男仍在醫院急救，但救護人員透露進度不樂觀，「救活的機率很低，就算手術成功也是植物人。」

相關案情進度曝光後，有PTT網友在貼文底下轉貼《ETtoday東森新媒體》新聞，詢問原PO有關吳嫌嗜賭一事是否為真？還有人調侃「你的班長是爛賭鬼耶」但原PO並未回應，因此目前尚不清楚原PO爆料內容真偽，至於有沒有可能是資訊落差或受騙？恐待檢警進一步調查釐清。

▼有網友貼出新聞質疑，但原PO未回覆。（圖／翻攝自PTT）

▼原PO爆卦稱，先後借了50萬給吳男，但都拿不回來。（圖／翻攝自PTT）