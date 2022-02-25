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最慘人生！保全遇詐騙被坑170萬　錢莊借300萬...房遭抵押妻求去

▲擔任保全工作的葉姓男子去年在網路上認識香港女網友，誤信其可居家賺大錢而投資數字貨幣，未料卻陷入錢坑搞到人財兩失向桃園警分報案。（圖／記者沈繼昌攝）

▲擔任保全工作的葉姓男子去年在網路上認識香港女網友，誤信可居家賺大錢而投資數字貨幣，未料卻陷入錢坑搞到人財兩失向桃園警分報案。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

從事保全工作的葉姓男子去年透過臉書認識1名香港王姓女網友，王女聲稱可以在家投資賺大錢「1周可獲利5倍」等話術慫恿，考慮再三後借來170萬元，向王女投資數字貨幣，結果錢都進王女提供帳戶要不回來，為償還借貸又向地下錢莊借貸300萬元再度陷入另一個錢坑，只好抵押房子還債，妻子獲悉提出離婚訴求，葉男走路無路下向桃園警方報案求助。

據桃園警方指出，這名葉姓男子指稱，去年9月間在臉書交友平台認識住在香港的王姓女網友，王女與他交談甚歡，後來王女希望葉幫忙看管其「數字貨幣」帳號，並聲稱可以「在家賺大錢」、「「1周獲利5倍」等話術，後來還引薦一名投顧分析師，提供投資數位貨幣相關資訊，並慫恿他可以嘗試投資看看。

葉男被王女與所謂的投資分析師一搭一唱鼓動下，不僅拿出積蓄，還向友人、銀行以信貸方式籌措170萬元，全部投入王女的「數字貨幣」，不料，3個月後，王女卻藉故避不見面，最後更消失無蹤，葉只好向警方報案求助。

葉男向警方說，投資數自貨幣的170萬元他都轉匯至香港或台灣帳戶內，王女根本避不見面，後來為償還借貸只好向地下錢莊借貸300萬元，但利息卻高達30%，對方要他分10年120期償還，經過估算每月要償還43042元，10年竟要償還高達5,16萬，他擔任保全薪水每月僅3萬元，再加上每月1萬5千元房租收入，就算不吃不喝十餘年可能才還得清。妻子獲悉後氣得提出離婚，為償還債務連房子都抵押掉了，人財兩失下，怪自己太貪心，真是悔不當初。

▲針對葉姓男子投資虛擬貨幣遭詐騙案，桃園警分局埔子派出所所長簡國峻呼籲民眾小心求證，避免受騙上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對葉姓男子投資虛擬貨幣遭詐騙案，桃園警分局埔子派出所所長簡國峻呼籲民眾小心求證，避免受騙上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局調查，葉男並非桃園市人，家住新北市某區，當日葉男在桃園區某銀行欲匯款，警方接獲銀行通報有民眾異常匯款，員警趕抵現場發現，葉男疑遭「假交友假投資」方式詐騙，立即勸導阻止其匯款，員警說明後葉男才驚覺自己遭詐騙，沒繼續匯款數十萬元，員警帶回葉男到派出所受理報案，但葉男事後卻無法聯繫上，警方會繼續嘗試與葉男聯繫，了解後續狀況。

桃園警分局呼籲，坊間或網路所謂的虛擬貨幣獲利情況難辨真假，也可能是偽造，民眾千萬不要輕信詐騙話術，若遇到類似案情請撥打110或165反詐騙專線查證，以免血汗錢遭詐騙而血本無歸。

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