快訊／本土+68311「各縣市分佈曝光」　剩1縣市病例破萬

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布新增6萬8311例本土病例，另增213例死亡再創新高。本土病例中，僅台中市破萬例，原本都在萬例區間徘徊的高雄市與新北市，均跌到萬例以下，分居病例通報數二、三名。台北更僅增4891例，在各縣市病例通報中排名第7名，落在台南、桃園與彰化之後。

指揮中心表示，今日新增之68,311例本土病例，為31,939例男性、36,332例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(10,032例)、高雄市(9,864例)、新北市(8,858例)、臺南市(6,291例)、桃園市(6,081例)、彰化縣(5,088例)、臺北市(4,891例)、屏東縣(2,989例)、新竹縣(1,748例)、雲林縣(1,597例)、南投縣(1,530例)、苗栗縣(1,509例)、新竹市(1,272例)、嘉義縣(1,266例)、宜蘭縣(1,259例)、花蓮縣(1,063例)、基隆市(965例)、臺東縣(806例)、嘉義市(753例)、澎湖縣(230例)、金門縣(198例)、連江縣(21例)。

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▲指揮中心公布6/10確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增213例本土病例死亡個案，為120例男性、93例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、135例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月8日至6月7日，死亡日期介於5月11日至6月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,074,379例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,309,106例排除)，其中2,762,080例確診，分別為13,357例境外移入、2,748,669例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,797例COVID-19死亡病例，其中3,782例本土，個案居住縣市分布為新北市1,286例、臺北市718例、桃園市259例、臺中市250例、高雄市231例、臺南市164例、彰化縣138例、基隆市131例、屏東縣106例、宜蘭縣85例、花蓮縣68例、雲林縣61例、南投縣57例、臺東縣51例、新竹縣41例、嘉義縣及苗栗縣各37例、嘉義市35例、新竹市16例、金門縣7例、澎湖縣4例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。