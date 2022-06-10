美國會暴動未公開畫面曝光　主席點名川普「未遂政變」

▲委員會播放先前未公開的影像。

記者詹雅婷／綜合報導

美國國會大廈去年1月6日發生暴動，眾議院特別委員會9日舉行公聽會，播放先前尚未公開的事發當下影像。委員會主席湯普森（Bennie Thompson）則是點名前總統川普召集暴徒，「1月6日是一次未遂政變的最高點」。

▲美國會大廈2021年1月6日發生暴動，眾議院特別委員會9日舉行公聽會。（圖／路透）

紐約時報報導，調查國會暴動事件的眾議院委員會兩黨領袖9日晚間展開行動，把國會暴動案形容成一場有計畫的陰謀，且是由美國前總統川普（Donald J. Trump）帶頭，目的在繼續掌權，最終釀成一場1814年以來對國會大廈最嚴重的襲擊事件。

湯普森提到，這場陰謀對美國民主構成威脅，是個旨在推翻選舉的龐大、多重步驟的陰謀，「1月6日是一次未遂政變的最高點，川普總統召喚暴徒、集合暴徒，點燃這場襲擊的火焰」。

這場公聽會透過電視在黃金時段播出，委員會也播放先前從未公開過的事發當下影像，包括當天有人暗示國會大廈突襲行動經過事前計畫與協調。

CNN援引小組調查結果，極端組織「驕傲男孩」（Proud Boys）與「誓言守護者」（Oath Keepers）在事發前一晚，也就是5日晚間曾在停車場見面。驕傲男孩前領袖塔里奧（Enrique Tarrio）曾說，「我們在為同一件事而戰，這才是最重要的」。

湯普森指出，川普2020年12月19日在推特寫下的貼文「首府華盛頓將在1月6日舉行大型抗議活動。到場吧，將會聲勢浩大！」，這激勵驕傲男孩與其他極端組織部分成員。調查律師柴爾德里斯（Marcus Childress）認為，驕傲男孩把這則推文視為戰鬥號令。