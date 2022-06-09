KTV尾隨好友妻如廁逼口愛　人夫喊冤：剛掏出就被弟弟叫出去

▲葉姓男子對好友妻子露鳥，因弟弟的呼叫聲而中斷，被檢察官起訴強制猥褻罪。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

已婚葉姓男子去年5月和一群友人到錢櫃唱歌，席間好友的妻子要去包廂外廁所，葉男跟著進入女廁，拉下拉鍊露鳥，正抓著好友妻的手來摸到一半，葉男的弟弟在外面呼叫，葉男悻悻然回到走廊，和弟弟大吵起來，警方獲報前往關心，意外得知葉男惡行，葉男老婆私下傳訊向好友道歉，台北地檢署9日依強制猥褻罪起訴葉男。

檢警調查，20多歲的葉男兄弟和這群朋友都很熟，彼此家人也互動熱絡，事發時，一群人約在台北市大安區錢櫃KTV唱歌，葉男和好友的妻子就已經在沙發上狀似親密的打鬧著，不過因為包廂內沒廁所，好友的妻子內急走出包廂，葉男馬上跟著說也要上廁所。

葉男的弟弟和好友覺得奇怪，一起走到包廂外的男廁，卻找不到葉男，弟弟好奇地在朝女廁內大喊葉男名字，沒多久，葉男馬上就從女廁走出來，兄弟倆為了剛才到底發生什麼事情，在走廊上發生肢體推擠，警方獲報到場處理。

至於好友妻一開始說在廁所沒有發生事情，後來警方排解糾紛時，好友妻和閨蜜在錢櫃外邊抽菸邊吐露，其實被葉男逼口交，但是「怕影響大家的友情」，所以沒說，消息很快就傳開來，警方得知後將全案依妨害性自主送辦。

葉男辯稱女方是自願的，只是他剛拉下拉鍊，掏出生殖器讓女方摸，就被弟弟叫出廁所了，其他友人也提供照片，證明過去葉男和好友妻子互動就十分親密，女方甚至可以大方坐在葉男腿上合照，不過因為葉男的妻子事後曾傳簡訊給好友，為葉男對好友妻子的行為道歉等相關事證，檢察官不採信被害人自願說，依強制猥褻罪嫌起訴葉男。