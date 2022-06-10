　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫後如何賺大錢？　創業楷模簡榮坤開處方分享經驗和遠見

▲疫後如何賺大錢？創業楷模簡榮坤開處方。（圖／桃園創新創業協會提供）

▲疫後如何賺大錢？創業楷模簡榮坤分享經驗和遠見。（圖／桃園創新創業協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情發生2年多，隨著與病毒共存聲四起，許多國家開始邊境解封，中小企業面對疫後如何強化競爭力？桃園市創新創業協會9日理監事會，邀請創業楷模簡榮坤分享經驗和遠見。簡榮坤表示，疫情造成許多企業生存危機，如在疫期做好預防和儲備工作，讓企業在疫後有全新面相呈現，等榮景恢復將是第一個賺大錢的企業！

▲疫後如何賺大錢？創業楷模簡榮坤開處方。（圖／桃園創新創業協會提供）

▲疫後如何賺大錢？創業楷模簡榮坤分享經驗和遠見。（圖／桃園創新創業協會提供）

簡榮坤說：疫情發生之初，大家都認為疫情很快會結束，沒想到迄今已2年多，疫情並未退散，此期間，讓很多企業受傷慘重，而如果是剛剛創業或根基不好的企業，多半無法挺住。因為，以往企業遇到的危機是可以預估的，但疫情是無法掌控、甚至無法設停損點，如能挺過這場疫情危機，對企業而言就是轉機的開始。

▲疫後如何賺大錢？創業楷模簡榮坤開處方。（圖／桃園創新創業協會提供）

▲黃騏曼(左)致贈紀念禮感謝楷模簡榮坤分享。（圖／桃園創新創業協會提供）

因此，簡榮坤提出5點看法，分別是：(1) 整理整頓。整理整頓的涵蓋面很廣，簡單思維是先從人開始進行企業內部員工的去蕪存菁。(2)儲才。好的人才在，如餐飲、旅遊和消費性業別等，才可以在疫後恢復榮景時賺到錢。

(3)建立數位、自動化。數位化、自動化不是成本，而是投資。簡榮坤說，建立及規化數位流程，拉開價值優勢。數位化是一個長期的投資，需要時間，運用數位工具來改善經營管理效率及公司的成本，讓競爭力變得更有優勢。以其公司而言，4年來，每年編列300萬經費投入，數位化後交貨達成率99%。台灣未來面臨人口老化、少子化，企業在數位化的投資，相當重要。

▲疫後如何賺大錢？創業楷模簡榮坤開處方。（圖／桃園創新創業協會提供）

(4)創新：通膨＋升息的趨勢，將使更多小企業影響薪資成本，更難找到員工，這個階段就是要做創新、改變。(5)節流。對企業來講，節流是必要的，但節流不代表縮減人員、降低薪水，而是節成本、節流程、節不必要的浪費。

▲疫後如何賺大錢？創業楷模簡榮坤開處方。（圖／桃園創新創業協會提供）

▲簡榮坤帶領邑昇實業，跨入電動輔助自行車(E-bike)整車製造。（圖／擷取自全國創新創業總會網站）

簡榮坤表示，等到疫後經濟活絡及恢復時，就是考驗疫期在上述 1-5點的落實；而企業不進則退，沒有創新，就會被淘汰；創新的價值是決定企業永續的利基。

▲疫後如何賺大錢？創業楷模簡榮坤開處方。（圖／桃園創新創業協會提供）

桃園市創新創業協會理事長黃騏曼表示，原籍嘉義的簡榮坤董事長是第36屆創業楷模，所經營的邑昇實業位於龜山工業區，以印刷電路板(PCB)起家，多元化發展出LED燈具後，又跨足自行車車燈生產，近年更跨入電動輔助自行車(E-bike)整車製造，2022年推出新車款並將LED車燈打入歐美市場。由於愛好自行車運動，簡榮坤多次完成個人的自行車環島，為小兒麻痺患者募款，是成功又熱心公益的企業家。

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
快訊／本土+68311「各縣市分佈曝」　僅1縣市破萬
快訊／死亡潮！今增213死　本土+68311
LIVE／傳指揮中心6月底解散　陳時中最新說明
李李仁高樓爬窗「解救小生命」！　陶晶瑩拍下驚險瞬間
快訊／黑貓宅急便貨車嚴重事故！　連人帶車墜落山谷
起底王心凌12歲用本名錄影！　青澀登陶子節目飆舞
她車上「無套愛愛」染HPV　法院判：車險公司須賠1.5億
快訊／台南女遭男友家暴　13天後離奇死亡
餐券放桌上消失！饗食天堂控夫妻吃霸王餐　2連敗原因曝光
18歲女繼承爸爸1340萬遺產！　阿嬤出手討回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

攜手防疫！屏東潮州警友辦事處贈送警300快篩+50瓶酒精

基隆城市博覽會開幕　蔡英文：國門廣場再次蛻變新起點

提升水域救援效能　台南消防局採購遙控式動力救生圈

疫後如何賺大錢？　創業楷模簡榮坤開處方分享經驗和遠見

婦要匯鉅款女行員急報案　警郵聯手護住血汗錢62萬

台南愛文芒果將上市　「台灣下單日本取貨」讓日本親友品嚐

桃園區東門段公辦都更案上樑　提供84戶社宅及公益設施

桃園航空城徵收戶配合政策搬遷　驗收遭「屋外家具未清運」刁難？

桃園區首面市議員與張善政合體看板　「議員要選賢、市長要善政」

夏季綠寶石！新北筍王評鑑出爐　五股種筍達人榮獲雙冠王

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

攜手防疫！屏東潮州警友辦事處贈送警300快篩+50瓶酒精

基隆城市博覽會開幕　蔡英文：國門廣場再次蛻變新起點

提升水域救援效能　台南消防局採購遙控式動力救生圈

疫後如何賺大錢？　創業楷模簡榮坤開處方分享經驗和遠見

婦要匯鉅款女行員急報案　警郵聯手護住血汗錢62萬

台南愛文芒果將上市　「台灣下單日本取貨」讓日本親友品嚐

桃園區東門段公辦都更案上樑　提供84戶社宅及公益設施

桃園航空城徵收戶配合政策搬遷　驗收遭「屋外家具未清運」刁難？

桃園區首面市議員與張善政合體看板　「議員要選賢、市長要善政」

夏季綠寶石！新北筍王評鑑出爐　五股種筍達人榮獲雙冠王

台積電五月營收1857億元、年增65.3％　再創歷史新高

《熊孩子》男歌手「新婚才2個月」爆性侵　妻崩潰2年婚姻玩完了

快訊／第三例MIS-C！6歲女童確診25天後發病「連燒7天」轉加護

快訊／本土+68311「各縣市分佈曝光」　剩1縣市病例破萬

網軍爭議被打到受不了　柯文哲嘆：我沒有政治幕僚

獨家／邱鋒澤身體出狀況...經紀人證實了！　原因曝光工作急喊卡　

快訊／死亡潮！今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

板橋「發現之旅」躍台灣綠色之光！奪全球卓越建設「金銀雙獎」

台股下挫161點收在16460！　台積電大跌11元

路怡珍用「好奇心」開新節目　Podcast全球串連早安新聞蟬聯總榜冠軍一週

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

桃園航空城徵收戶配合政策搬遷　驗收遭刁

桃園東門段公辦都更案上樑　提供84戶社宅

桃園區首面市議員與張善政　合體看板

推動台中捷運藍線　盧秀燕「樂觀其成」、蔡其昌「全力支持」

台灣下單日本取貨讓日本親友品嚐

曹爾元參選連江縣長　曹爾居桃園挺兄長

基隆農會推12款城博米信封　打卡熱點報你知

李鎮國關心永康種電卻等到廠商來找

飼養持有「海蟾蜍」6/14前完成登記　最高可罰5萬

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

名醫控不當對待　彰基1545字聲明反擊

桃園再開25個社區接種站　擴大疫苗接種

台東環保局：乾淨舊衣可送UNIQLO及家樂福回收

台灣食物銀行聯合會　捐贈台東400萬物賀

更多熱門

相關新聞

桃園新創會響應總會50週年慶　志工日傳愛

桃園新創會響應總會50週年慶　志工日傳愛

被喻為人間天使的志工，當遇上天真無邪、父母心中的天使「唐寶寶」，將共同擦出愛與歡樂的火花！桃園市創新創業協會響應全國創新創業總會50週年慶，於全台各地舉辦一日志工活動，16日由理事長黃騏曼帶領協會成員，邀請桃園市唐氏症家長協會的「唐寶寶」們，進行「有愛無礙、創愛無限、唐愛喘息」溫馨關懷。

經濟部商業司號召電商　加碼優惠振興疫後經濟

經濟部商業司號召電商　加碼優惠振興疫後經濟

邑昇上半年每股賺2.1元　股東會通過發放現金股利1.1元

邑昇上半年每股賺2.1元　股東會通過發放現金股利1.1元

邑昇5月營收1.53億元　看好WFH推升PCB需求成長

邑昇5月營收1.53億元　看好WFH推升PCB需求成長

邑昇推高安全魚眼自行車燈　歐美接單出貨旺到年底

邑昇推高安全魚眼自行車燈　歐美接單出貨旺到年底

關鍵字：

疫後經濟創業楷模簡榮坤邑昇桃園市創新創業協會

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

網紅夫妻證實已和平離婚

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

國泰產險開第一槍！海外旅平險明起暫停「突發疾病」保障　確診不理賠

妻懷孕想住月中！他月薪40K嘆娶到公主

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面