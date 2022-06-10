疫後如何賺大錢？　創業楷模簡榮坤開處方分享經驗和遠見

▲疫後如何賺大錢？創業楷模簡榮坤分享經驗和遠見。（圖／桃園創新創業協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情發生2年多，隨著與病毒共存聲四起，許多國家開始邊境解封，中小企業面對疫後如何強化競爭力？桃園市創新創業協會9日理監事會，邀請創業楷模簡榮坤分享經驗和遠見。簡榮坤表示，疫情造成許多企業生存危機，如在疫期做好預防和儲備工作，讓企業在疫後有全新面相呈現，等榮景恢復將是第一個賺大錢的企業！

▲疫後如何賺大錢？創業楷模簡榮坤分享經驗和遠見。（圖／桃園創新創業協會提供）

簡榮坤說：疫情發生之初，大家都認為疫情很快會結束，沒想到迄今已2年多，疫情並未退散，此期間，讓很多企業受傷慘重，而如果是剛剛創業或根基不好的企業，多半無法挺住。因為，以往企業遇到的危機是可以預估的，但疫情是無法掌控、甚至無法設停損點，如能挺過這場疫情危機，對企業而言就是轉機的開始。

▲黃騏曼(左)致贈紀念禮感謝楷模簡榮坤分享。（圖／桃園創新創業協會提供）

因此，簡榮坤提出5點看法，分別是：(1) 整理整頓。整理整頓的涵蓋面很廣，簡單思維是先從人開始進行企業內部員工的去蕪存菁。(2)儲才。好的人才在，如餐飲、旅遊和消費性業別等，才可以在疫後恢復榮景時賺到錢。

(3)建立數位、自動化。數位化、自動化不是成本，而是投資。簡榮坤說，建立及規化數位流程，拉開價值優勢。數位化是一個長期的投資，需要時間，運用數位工具來改善經營管理效率及公司的成本，讓競爭力變得更有優勢。以其公司而言，4年來，每年編列300萬經費投入，數位化後交貨達成率99%。台灣未來面臨人口老化、少子化，企業在數位化的投資，相當重要。

(4)創新：通膨＋升息的趨勢，將使更多小企業影響薪資成本，更難找到員工，這個階段就是要做創新、改變。(5)節流。對企業來講，節流是必要的，但節流不代表縮減人員、降低薪水，而是節成本、節流程、節不必要的浪費。

▲簡榮坤帶領邑昇實業，跨入電動輔助自行車(E-bike)整車製造。（圖／擷取自全國創新創業總會網站）

簡榮坤表示，等到疫後經濟活絡及恢復時，就是考驗疫期在上述 1-5點的落實；而企業不進則退，沒有創新，就會被淘汰；創新的價值是決定企業永續的利基。

桃園市創新創業協會理事長黃騏曼表示，原籍嘉義的簡榮坤董事長是第36屆創業楷模，所經營的邑昇實業位於龜山工業區，以印刷電路板(PCB)起家，多元化發展出LED燈具後，又跨足自行車車燈生產，近年更跨入電動輔助自行車(E-bike)整車製造，2022年推出新車款並將LED車燈打入歐美市場。由於愛好自行車運動，簡榮坤多次完成個人的自行車環島，為小兒麻痺患者募款，是成功又熱心公益的企業家。