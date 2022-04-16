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人間天使相遇　桃園市創新創業協會響應總會50週年慶志工日傳愛

▲桃園市創新創業協會響應總會50週年慶志工日傳愛

▲桃園市創新創業協會響應總會50週年慶一日志工，市長鄭文燦亦出席活動。（圖／桃園新創會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

被喻為人間天使的志工，當遇上天真無邪、父母心中的天使「唐寶寶」，將共同擦出愛與歡樂的火花！桃園市創新創業協會響應全國創新創業總會50週年慶，於全台各地舉辦一日志工活動，16日由理事長黃騏曼帶領協會成員，邀請桃園市唐氏症家長協會的「唐寶寶」們，進行「有愛無礙、創愛無限、唐愛喘息」溫馨關懷。

▲桃園市創新創業協會響應總會50週年慶志工日傳愛

▲桃園新創會認購唐寶寶手工餅乾達標。（圖／桃園新創會提供）

桃園市創新創業協會(簡稱新創會)理事長黃騏曼表示，該會成員來自各行各業的中小企業創業人士，新創人自勉不僅要成為各業別的企業達人，行有餘力並發揮愛與關懷，做公益回饋社會，為台灣創造更多善的力量。因此，該「有愛無礙、創愛無限、唐愛喘息」活動中，協會成員認購「唐寶寶」手作餅乾，原目標金額5萬元，未料大家愛心爆量，現場紛紛加碼，總認購金額近十萬元。

▲桃園市創新創業協會響應總會50週年慶志工日傳愛

▲前理事謝宇明吹奏陶笛(右一)、世新大學學生李易達(右二)帶領唐寶寶們「帶動唱」。（圖／桃園新創會提供）

桃園新創會於今日一日志工的活動，由該會活動主委鄧亦婷及理事楊禮琳共同策劃，並由在學校翔翼康輔社擔任指導老師的世新大學觀光系大四生李易達，帶領唐寶寶們「帶動唱」、協會前理事謝宇明並以陶笛吹奏生日快樂曲目，同時進行小雞進化拳、把愛傳出等互動式遊戲、陪同「唐寶寶」們一起彩繪製作母親節卡片；「唐寶寶」們並於製作好的母親節卡片，親手寫下並唸出對母親的愛與感謝！

▲桃園市創新創業協會響應總會50週年慶志工日傳愛

▲▼陪同唐寶寶們彩繪母親節卡片。（圖／桃園新創會提供）▲桃園市創新創業協會響應總會50週年慶志工日傳愛

桃園市唐氏症家長協會理事長楊敏華說，「唐寶寶」天真無邪，對愛的表達毫無不保留，每一個都是父母心中的天使，謝謝今天出席活動的市長鄭文燦及社會局長鄭貴華，長年關懷身障兒權益。鄭市長表示，上帝造人都是美好的、都是獨特的，生命的潛力都應該受到尊重，唐寶寶也是一樣。社會上除了不歧視不貼標籤以外，還要用包容的心，協助唐寶寶們從最基礎的生活治理、到職場的學習融入，相信在每個唐寶寶家長愛心付出，從不放棄下，積極培育唐寶寶們的發展。

▲桃園市創新創業協會響應總會50週年慶志工日傳愛

包括：理事長黃騏曼、全國創新創業總會北區區會長朱仕華、新創會副理事長游定朋、常務監事許文馨、財務長賴力慈、前理事謝宇明、理事鄧亦婷、楊禮琳、陳俊溢、王淑珍等人，以及正、副秘書長陳莉萍、林于珊等30餘位成員均出一日志工活動。

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