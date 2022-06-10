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新冠致死率達1.05‰　陳時中防線被攻破！專家警告：黑數成長太快

▲▼ 陳時中視察中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA 。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣僅花13天就讓死亡數翻倍，陳時中設定的防線被攻破。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（9）日宣布，目前台灣的致死率為千分之1.05，而指揮官陳時中日前將防線設定在萬分之10，眼看中重症、死亡人數不斷增加，有專家開始擔憂國內黑數成長太快，並質疑中央給藥流程是否延誤。

根據《中時新聞網》報導，前疾管局長蘇益仁認為，中央5/5就實施高風險族群快篩陽給藥政策，死亡數和中重症人數至今還不斷升高，就算有時間差也不合理，應檢討究竟是給藥速度太慢，還是抗病毒藥物治療效果有限而造成。

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前疾管局副局長施文儀則說，主要是因為黑數的成長速度太快，影響致死率的分母，他提到，國內許多民眾為了避免生活被影響，快篩陽性也不進行通報，僅自行購買常備藥品服用。

施文儀指出，Omicron疫情開爆發時，他認為台灣的黑數約在2至4倍間，現在說不定更高，「黑數確實存在，而且很嚴重」，呼籲快篩陽性的民眾就算不通報，也要做好防護，避免傳染給他人。

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▲中重症病例數不斷上升。（圖／記者李毓康攝）

台灣大學公共衛生學院教授詹長權則提醒，2022年6月7日ourworldindata資料顯示，目前台灣新冠死亡數倍增速度「全球第二快」，死亡數翻倍時間部份，台灣約13天，韓國約81天，新加坡約192天，日本約298天。不過詹長權也說，「他山之之石可以攻錯，別國走過的路可以是台灣的借鏡，但是台灣疫情未來半年會怎麼走？還是要看我們自己的防疫作為。」

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