台灣新冠死亡翻倍速度全球第2快　46%確診亡者發病3天內離世

記者黃翊婷／綜合報導

台灣大學公共衛生學院教授詹長權示警，台灣新冠死亡數倍增速度是全球第2名，大約13天就會翻倍。而根據指揮中心統計，昨日（9日）單日新增211例死亡創下新高，今年截至6月9日統計，發病3天內死亡者約占總體46％，致死率為千分之1.05，攻破「陳時中防線」。

▲我國新冠肺炎致死率為千分之1.05。（資料照／記者李毓康攝）

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台大兒童醫院院長黃立民預估死亡人數高峰會延續到下週，整體致死率應該會落在萬分之10。但指揮中心指揮官陳時中9日公布本土新冠的致死率數據，大約是千分之1.05，已經突破他先前預估的萬分之10防線。

台灣大學公共衛生學院教授詹長權提醒，根據2022年6月7日ourworldindata的資料顯示，台灣新冠死亡數倍增速度是「全球第二快」，死亡數翻倍時間部分，台灣約13天、韓國約81天、新加坡約192天、日本約298天；至於台灣疫情未來半年會怎麼走，還是要看接下來的防疫作為。

而在死亡個案部分，指揮中心9日公布國內新增211例死亡，當中有1例是一名17歲青少年，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案5月底發病送醫，檢測PCR陽性確診，插管、使用呼吸器收治加護病房，診斷肺炎併呼吸衰竭，從發病到死亡僅2天，也是國內第二例青少年新冠過世。另外，根據指揮中心統計，今年截至6月9日為止，發病3天內死亡的確診者，約占整體46％。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

中重症個案部分，9日新增一名兒童個案，為先前已經揭露的第二例MIS-C（兒童多系統發炎症候群），是一名5歲男童，4月底確診新冠康復，5月底再次發燒到診所就醫，後續仍高燒至40度且連續7天，後來到醫院接受治療，目前已經出院。據統計，目前全台兒童重症累計共有43例，其中有17例死亡。

對此，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰提供5種判別MIS-C的要件，供家長參考評估，詳細如下：

1. 新冠病毒感染證據（2至6週前）。

2. 發燒，燒得很高，甚至會持續超過3天。

3. 實驗室檢查顯示ESR、CRP或Procalcitoin等發炎指數上升。

4. 並且具備至少兩項下列臨床特徵，包括：

a.皮膚粘膜症狀: 皮膚疹或雙側非化膿性結膜炎或黏膜發炎

b.心血管系統: 低血壓或休克、心肌功能受損，包括心包膜、瓣膜或冠狀動脈異常等

c.凝血功能異常

d.急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛

5.臨床上需排除細菌性敗血症、毒性休克症候群等其他可能導致類似臨床表現感染。